Zdravie Američana zadržiavaného v Rusku pre špionáž je ohrozené

Paul Whelan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 24. augusta (TASR) - Zdravie amerického občana Paula Whelana, ktorý je v Rusku obvinený zo špionáže, je ohrozené. Na Twitteri to v sobotu uviedlo americké veľvyslanectvo v Rusku. Informovala o tom agentúra Interfax.Z vyhlásenia veľvyslanectva vyplýva, že predstavitelia vyšetrovacej väznice Lefortovo, odmietajú dať americkým diplomatom k dispozícii Whelanovu zdravotnú dokumentáciu a neumožňujú ani uskutočnenie jeho nezávislej zdravotnej prehliadky.Predstavitelia americkej diplomacie v tejto súvislosti uviedli, že je načase, zadržiavaného Američana "prepustiť domov, aby mohol dostať potrebnú zdravotnú starostlivosť".Ešte včera požiadalo americké veľvyslanectvo ruskú stranu o umožnenie okamžitého prístupu k Whelanovi v súvislosti s jeho žalobami na zdravotný stav.Zadržiavaný Američan sa pravidelne sťažuje na to, že sa u neho zhoršilo poranenie ramena na ľavej ruke, následkom čoho pociťuje intenzívne bolesti a nedokáže ruku poriadne zdvihnúť. Okrem toho sa u neho zhoršila brušná prietrž (hovor. pruh).Whelanov advokát, Vladimir Žerebenkov, uviedol, že jeho mandanta vyšetrovali lekári z ministerstva zdravotníctva a dospeli k záveru, že jeho zdravotný stav si zatiaľ nevyžaduje operáciu.Paula Whelana, ktorý má americký, britský, kanadský a írsky pas, zatkli v moskovskom hoteli 28. decembra 2018. Obvinenia zo špionáže popiera.Whelanovi podľa slov jeho právneho zástupcu niekto údajne podal externý pamäťový disk, na ktorom boli utajované informácie, o ktorých nevedel.Američana zadržali príslušníci ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) údajne priamo pri špionážnej misii. Ak ho v Rusku uznajú za vinného, hrozí mu 10-20 rokov väzenia.Príbuzní uviedli, že bol v Moskve, aby sa ako hosť zúčastnil na priateľovej svadbe. Rodina sa so žiadosťou o pomoc obrátila na americký Kongres, ministerstvo zahraničných vecí USA i veľvyslanectvo USA v Rusku.Viacerí americkí experti na bezpečnostnú problematiku vyjadrili pochybnosti nad tvrdeniami, že Whelan je špión.Moskovský súd rozhodol v piatok o predĺžení Whelanovej väzby o ďalšie dva mesiace.