Zdravie bez chemikálií: Rastúci trend v modernom prístupe k starostlivosti o pacienta

Sarkoidóza pľúc: ako sa s ňou dá bojovať?

Hľadanie alternatívnej cesty

Ako si pomôcť pri sarkoidóze doma?



Vyvážená strava – bohatá na antioxidanty a protizápalové potraviny, akými sú zelenina, ovocie, ryby a orechy.



Pohyb a cvičenie – jemné aktivity, ktoré podporujú cirkuláciu a funkciu pľúc.



Redukcia stresu – meditácia a relaxačné techniky.



Dostatočná hydratácia – pre podporu detoxikácie a regenerácie.





Pokračovanie prinieslo výsledky

Nádej na zlepšenie aj bez medikamentov

3.12.2024 (SITA.sk) - Zvyšujúci sa záujem o prírodné terapie nie je náhodný. Výskumy ukazujú, že prírodné peptidy a rastlinné extrakty môžu mať účinky porovnateľné s bežnými liekmi, ale bez vedľajších účinkov. Napríklad štúdia z Harvardu z roku 2023 uvádza, že prírodné peptidy podporujú regeneráciu buniek a tkanív, čím pomáhajú pri liečbe degeneratívnych ochorení (štúdia "The Role of Natural Peptides in Regenerative Medicine"). Tieto prírodné látky posilňujú imunitný systém a zvyšujú vitalitu, čím získavajú na obľube medzi tými, ktorí hľadajú alternatívu k chemickým liekom. Príbeh Slavomíry Mihokovej, operačnej sestry z Kliniky úrazovej chirurgie UNLP Košice, ktorá sa rozhodla pre podobnú cestu po diagnostike sarkoidózy pľúc, ilustruje, že aj takýto prístup dokáže byť efektívny.Príbeh pani Slavomíry:Sarkoidóza pľúc je ochorenie, ktoré postihuje pľúca a spôsobuje zápalové uzlíky, nazývané granulómy. Príčina tejto choroby nie je úplne objasnená, no predpokladá sa, že ide o reakciu imunitného systému na neznámu infekciu alebo dráždivý faktor. Symptómy môžu byť od miernych (únava, kašeľ) až po vážne ťažkosti s dýchaním. Liečba zvyčajne zahŕňa kortikoidy, tie však neraz mávajú nepríjemné vedľajšie účinky. V prípade Slavomíry to boli alergické reakcie, ktoré jej nedovolili v nej pokračovať.Keď Slavomíre diagnostikovali sarkoidózu pľúc, musela čeliť rozhodnutiu, ako ďalej. Po neúspechu s liečbou pomocou liekov sa napokon rozhodla pozrieť na alternatívne možnosti. Ako fanúšička biatlonu už dlhšie sledovala príspevky sestier Fialkových, ktoré pravidelne zdieľali skúsenosti s prípravkami značky Reconvel®. Po konzultácii s Milanom Čižmárom, riaditeľom spoločnosti MEDIC CELLS, a po zaslaní jej výsledkov vyšetrení, začala užívať preparáty, ktoré sa ukázali ako účinné. "Na začiatku som nevedela, čo od toho očakávať, ale keď som kontaktovala pána Čižmára a poslala mu svoje výsledky, podrobne si ich preštudoval so svojím tímom. Na základe toho mi navrhli individuálny prístup k môjmu stavu, ktorý zohľadňoval všetky moje zistené zdravotné parametre," spomína. Už po šiestich mesiacoch užívania sa začali objavovať zmeny v náleze pani Slavimíri na pľúcach v zmysle zmenšenia lymfatických uzlín a zmenšenia uzlíkov. Ako totiž tvrdí: "Pri odporúčaní preparátov sa naozaj zameriavame na individuálne potreby klienta. Niekto potrebuje regeneráciu svalov, iný podporu imunitného systému a ďalší zas tú najlepšiu starostlivosť o pokožku či vlasy. Vždy berieme do úvahy jeho vek, zdravotný stav a životný štýl. Ak niekto pravidelne behá maratón, bude potrebovať iný produkt než niekto, kto len potrebuje a hľadá viac energie pre každodenný život. Každý organizmus je jedinečný, a preto sa rozhodujeme na základe konzultácie."Hoci v prípade sarkoidózy je dôležité riadiť sa odporúčaniami lekára, existuje niekoľko prirodzených prístupov, ktoré môžu pomôcť pri zvládaní boja s týmto ochorením aj v domácom prostredí:Po nájdení účinného prírodného riešenia sa Slavomíra rozhodla pokračovať v užívaní doplnkov výživy Reconvel® a dodržiava ich naďalej už niekoľko mesiacov. Tieto produkty obsahujú prírodné peptidy, ktoré podporujú regeneráciu buniek, tkanív a celkové zdravie. "Po pol roku užívania prípravkov začínam pozorovať zlepšenie. To ale neznamená, že tento prístup nefunguje. Práve naopak. Pán Čižmár mi vysvetlil, že celý proces si vyžaduje predovšetkým čas, keďže je postavený na prírodnej báze," upresňuje Slavomíra. S jej slovami súhlasí i Čižmár. "Peptidy sú ako malí robotníci v tele. Skladajú sa z aminokyselín, ktoré pomáhajú obnoviť poškodené tkanivá. Aktivujú regeneračné procesy, čo vedie k rýchlejšiemu hojeniu, obnoveniu buniek a celkovému zlepšeniu. V praxi to znamená, že keď dodáte telu peptidy, pomáhate mu vrátiť sa späť do formy."Príbeh Košičanky ukazuje, že aj pri závažných diagnózach, k akým patrí i sarkoidóza pľúc, poznáme účinné možnosti, podporujúce prirodzené regeneračné schopnosti tela. Možno vám v tejto súvislosti napadá otázka, po akom čase sa zvyknú pozitívne účinky takejto liečby prejaviť. "Podaktorí klienti cítia zlepšenia (viac energie, vitality, lepší spánok) po pár dňoch. U iných to môže trvať niekoľko týždňov. Čím dlhšie produkty užívate, tým lepšie účinky môžete očakávať. Všetko závisí od toho, ako vaše telo reaguje. Je to ako keď si zadovážite nový tréningový plán – pokiaľ ste zvyknutí na cvičenie, výsledky sa dostavia rýchlejšie. Ak nie, potrebujete čas. Dĺžka a kvalita života = synergia imunitného systému, génov, životného štýlu a psychického zdravia," uzatváraTento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.