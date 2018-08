Zdravotná komisia Košického kraja stále nemá predsedu a členov

Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 27. augusta (TASR) – Zdravotná komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) ostáva aj naďalej bez predsedu a členov. Ich voľbu na pondelkovom zasadnutí stiahol z programu predseda KSK Rastislav Trnka (KDH, SaS, OĽaNO, NOVA, Šanca).uviedol Trnka pre novinárov.Zdravotná komisia ako jediná dosiaľ nemá obsadenie. V apríli tohto roka zastupiteľstvo schválilo na tretíkrát do jej čela viceprimátorku Košíc a šéfku poslaneckého klubu Smer-SD Renátu Lenártovú. Trnka však uznesenie nepodpísal s argumentom, že by to bolo pre kraj nevýhodné. Tvrdil pritom, že Lenártová nezvláda členstvo v iných komisiách vrátane mestského zastupiteľstva.Lenártová to odmietla a označila za prejav arogancie moci a na krajskú prokuratúru podala podnet na preskúmanie zákonnosti takéhoto postupu. Prokuratúra však podnet odmietla ako nedôvodný s tým, že župan mal na takýto postup oprávnenie.