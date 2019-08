Zdravotné poisťovne by privítali viac peňazí pre zdravotníctvo

Ilustračné foto VsZP. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 22. augusta (TASR) – Obe súkromné zdravotné poisťovne by privítali vyšší rozpočet pre rezort zdravotníctva na budúci rok. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) pre TASR priblížila, že rozpočet v oblasti výdavkov zdravotného poistenia by sa nemal stavať len na krytie nevyhnutných potrieb, spojených najmä so mzdovými nárokmi personálu v sektore zdravotníctva, ale mal by počítať aj s výdavkami na systémové zmeny v sektore, respektíve s výdavkami na opatrenia nutné počas roka, ktoré by boli do rozpočtu zabudované už v čase jeho tvorby.povedala hovorkyňa štátnej zdravotnej poisťovne Slávka Gáborová.Dofinancovania sektora počas roka v prípade potreby podľa jej slov nedávajú priestor pre strategické plánovanie z pohľadu VšZP.Ako pre TASR zdôraznil PR špecialista Dôvery zdravotnej poisťovne Matej Štepianský, na podfinancovanie zdravotníctva upozorňuje súkromná zdravotná poisťovňa už dlhodobo. Ďalšie dofinancovanie bude podľa jeho slov potrebné ešte v tomto roku, aby mohli byť uspokojené požiadavky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.komentoval.Hovorca Union zdravotná poisťovňa Matej Neumann taktiež zdôraznil, že ide o predbežný návrh rozpočtu, ku ktorému zatiaľ nie sú známe konkrétne detaily.povedal.V rozpočte pre zdravotníctvo na budúci rok sa predbežne ráta s príjmami na úrovni viac ako 5,47 miliardy eur. Z toho daňové príjmy by mali tvoriť viac ako 5,11 miliardy eur. Rezort zdravotníctva však žiada v rozpočte pre zdravotníctvo na rok 2020 navýšenie oproti navrhovanému limitu zo strany ministerstva financií navýšenie o viac ako 438 miliónov eur.uviedla pre TASR hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.Ministerstvo zdravotníctva SR do konca augusta pripraví pre Ministerstvo financií SR odhad roku 2020, taktiež návrhy nárastov výdavkov. Samotné rokovania medzi rezortmi budú v priebehu septembra a októbra.