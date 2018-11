Zdravotné poisťovne by uvítali dôslednejšiu revíziu úhrad liekov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. novembra (TASR) – Dôslednejšie prehodnocovanie úhrad liekov z verejného zdravotného poistenia môže ušetriť peniaze, zhodujú sa štátna poisťovňa aj súkromné zdravotné poisťovne (ZP). Podľa analytika Štefana Kišša z Útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií by tento krok znamenal úsporu minimálne 50 miliónov eur.Kišš sa nazdáva, že štát pri väčšine liekov nedodržuje pravidlá prehodnocovania ich cien. Pripomenul, že úhrady za lieky v rámci každej skupiny liekov s rovnakými účinkami sa majú upravovať každý štvrťrok. Sú zaradené do skupín, v rámci ktorých majú porovnateľné medicínske účinky, pričom sú zameniteľné. Z verejných zdrojov by mali byť hradené do výšky toho najlacnejšieho. Zvyšok ceny tvorí doplatok pacienta.Analytik poukázal na to, že v súčasnosti je výška úhrady z verejného zdravotného poistenia často stanovená na základe jedného z drahších liekov v skupine. Ku každej zmene ceny lieku alebo pri vstupe nového lieku na trh má nastať revízia úhrad všetkých s ním zameniteľných liekov. Práve pravidelná úprava by mohla priniesť do rezortu zdravotníctva 50 miliónov eur. Posledná takáto zmena zo strany Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR podľa Kišša upravila ceny liekov natoľko, že v priemere klesli o 16 percent.Zdravotné poisťovne pripomínajú, že revízia úhrad jednotlivých úhradových skupín je plne v kompetencii ministerstva zdravotníctva.uviedla pre TASR v stanovisku poisťovňa.ZP Dôvera súhlasí s názorom, že dôslednejšou revíziou úhrad liekov by došlo k ušetreniu desiatok miliónov eur z verejného zdravotného poistenia.priblížil pre TASR jej PR manažér Branislav Cehlárik. Zdôraznil tiež, že považujú za dôležité, aby sa pri stanovovaní úhrad zo strany ministerstvaUnion ZP taktiež vidí problém v tom, že ministerstvo revízie nerobí.doplnil pre TASR jej hovorca Matej Neumann.Ministerstvo je podľa svojej hovorkyne Zuzany Eliášovej pripravené ceny liekov revidovať, avšak s dôrazom na pacienta.reagovala. Ozrejmila, že ministerstvo je pripravené revidovať ceny liekov, no vždya s cieľom