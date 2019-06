Zdravotné poisťovne s nevôľou prijali zastavenie starých exekúcií

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júna (TASR) – Všetky tri slovenské zdravotné poisťovne (ZP) s nevôľou prijali schválenie zákona, ktorý umožní ukončiť staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017. Zákon z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, ktorý v stredu (26. 6.) schválil parlament, prinesie podľa štátnej i oboch súkromných zdravotných poisťovní významný nárast administratívy, a teda aj nákladov.uviedla pre TASR hovorkyňa VšZP Slávka Gáborová.Ako priblížila, v štátnej zdravotnej poisťovni splní podmienky predmetného zákona postupne do roku 2022 maximálne 248.000 exekučných konaní. V prípade trov na jedno exekučné konanie vo výške 35 eur by mohli celkové trovy exekúcií dosiahnuť sumu 10,4 milióna eur s DPH. Zároveň je podľa VšZP potrebné zohľadniť aj straty z odpísania príslušných pohľadávok.dodala.Zákon, podľa ktorého by malo prísť k zastaveniu exekučných konaní vedených za účelom vymoženia pohľadávok na poistnom na verejnom zdravotnom poistení vrátane úroku z omeškania, považuje Union zdravotná poisťovňa ako veriteľ, v prospech ktorého je aktuálne vedených niekoľko desiatok tisíc exekučných konaní, za. Podľa hovorcu súkromnej ZP Mateja Neumanna navyše výrazne oslabujúci vymožiteľnosť práva a zaťaží novými povinnosťami a výraznými finančnými nákladmi veriteľov, ktorí svoje nároky už raz včas uplatnili podaním návrhu na vykonanie exekúcie.zdôraznil Neumann. Tento finančný dopad podľa jeho slov však vôbec nie je zohľadnený pri financovaní zdravotných poisťovní pre rok 2019 v rámci návrhu štátneho rozpočtu.PR špecialista Dôvery zdravotnej poisťovne Matej Štepianský označil schválenie zákona zauzavrel.