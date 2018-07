Zdravotné poisťovne už nemajú mať možnosť žiadať poistné spätne navždy

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 24. júla (TASR) - Na možnosť zdravotných poisťovní žiadať spätne nezaplatené poistné by sa po novom mala vzťahovať premlčacia doba. Poistné by mohli pýtať spätne maximálne za posledných 15 rokov. Navrhuje to ministerstvo zdravotníctva v novele zákona o zdravotných poisťovniach, ktorou sa mení aj zákon o zdravotnom poistení.Po novom sa má nárok na poistné premlčať. Právna norma, ktorá návrh prináša, je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.Inštitút absolútnej historickej nepremlčateľnosti nároku na predpis poistného považuje ministerstvo za neprimeraný.argumentuje.Cieľom inštitútu premlčania má byť čeliť zložitým sporom, ktoré by mohli vznikať pri príliš dlhej možnosti uplatniť právo na súde, pretože čím dlhšia doba uplynie od vzniku práva, tým zložitejšie je vykonávanie dôkazov.Právna norma by v prípade súhlasného stanoviska vlády, parlamentu a prezidenta mala nadobudnúť účinnosť od novembra 2018.