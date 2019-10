Zdravotné poisťovne v chrípkovej sezóne preplácajú očkovanie

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 2. októbra (TASR) – Aj tento rok zdravotné poisťovne preplatia svojim poistencom očkovanie proti chrípke. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča celkovú zaočkovanosť populácie vyššiu ako 30 percent, no podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR je Slovensko stále na chvoste Európskej únie a zaočkovanosť Slovákov každoročne nedosahuje ani päť percent.Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) očkovanie proti chrípke uhradí od 1. októbra do 29. februára 2020. „“ uviedla Slávka Gáborová z referátu komunikácie VšZP.doplnila.Za očkovanie neplatia ani poistenci súkromných zdravotných poisťovní. ",“ povedal PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský. „uviedla členka predstavenstva Union ZP Elena Májeková. Samotné očkovanie pozostáva z jednej dávky.doplnila špecialistka vývoja programov zdravia Union ZP Miroslava Jurčáková. Niektorí ľudia by však nemali byť zaočkovaní bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom.Najvhodnejším časom na očkovanie sú mesiace október a november. WHO odporúča očkovanie predovšetkým tehotným ženám, deťom od šesť mesiacov do päť rokov, osobám 65-ročným a starším, osobám s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami a zdravotníckym pracovníkom.Chrípková sezóna sa každý rok začína s príchodom októbra. Svetová zdravotnícka organizácia určila, že trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka. Je charakteristická zvýšenou chorobnosťou na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a jej podobných ochorení. Medzi akútne respiračné ochorenia patria ochorenia ako nádcha, angína, zápal prínosných dutín, hrtana, hltana, priedušiek, priedušnice a zápal pľúc.