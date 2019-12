Zdravotné poisťovne vrátia poistencom za lieky asi 5,2 milióna eur

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. decembra (TASR) - Zdravotné poisťovne (ZP) v týchto dňoch opäť vracajú poistencom peniaze v rámci ochranného limitu na doplatky za lieky. Vyše 245.000 ľuďom posielajú za tretí štvrťrok tohto roka asi 5,2 milióna eur. Poistenci ich dostávajú automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.Poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), ktorí v treťom štvrťroku prekročili tzv. limit spoluúčasti, mali mať na svojich účtoch doplatky za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny najneskôr v stredu (18. 12). "," priblížila pre TASR hovorkyňa štátnej zdravotnej poisťovne Slávka Gáborová.Doplnila, že približne 66,5 percenta z tejto sumy, 2,5 milióna eur, rozdelila VšZP medzi poberateľov invalidných dôchodkov, držiteľov preukazu ťažko zdravotne postihnutého (ŤZP) a invalidných poistencov, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok. Z tejto kategórie je aj 10-ročný chlapec s najvyšším doplatkom za kategorizované lieky vo výške 13.114,71 eura. Druhú najvyššiu sumu, vyše 841.000 eur (22,8 percenta), uhradí VšZP poberateľom starobných, výsluhových a predčasných starobných dôchodkov a osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na dôchodok.V prípade Dôvery zdravotnej poisťovne ide takmer o 53.000 poistencov a o sumu, ktorá dosahuje približne 1,2 milióna eur. "," povedal pre TASR PR špecialista súkromnej ZP Matej Štepianský. Najvyšší doplatok vo výške 11.617 eur dá poisťovňa ŤZP šesťročnému chlapcovi.Rovnako aj súkromná Union zdravotná poisťovňa vráti 12.944 poistencom v doplatkoch za lieky za tretí kvartál 2019 viac ako 291.000 eur. Hovorca Matej Neumann priblížil, že z toho 96.479 eur pôjde pre 2260 detí do šesť rokov, ktoré nie sú ŤZP. Detí do šesť rokov ŤZP je 77, pôjde im 1182 eur. ŤZP ľudom, ktorých je 8998, vráti súkromná zdravotná poisťovňa 162.582 eur, ostatným 1609 ľuďom pôjde 31.729 eur. Maximálny doplatok vo výške 456,38 eura vyplatia žene narodenej v roku 1949 s imunitným ochorením.Ochranný limit sa vzťahuje na všetky lieky, ktorých úhradu čiastočne hradí poisťovňa. Treba však pamätať na to, že do limitu sa započítava doplatok za najlacnejšiu verziu lieku na trhu. Pokiaľ suma nepresiahne tri eurá, zdravotná poisťovňa ju pripočíta v ďalšom kvartáli.