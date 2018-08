Zdravotné poisťovne zaslali už desaťtisíce ročných zúčtovaní poistného

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 7. augusta (TASR) - V týchto dňoch dostali ročné zúčtovanie poistného za vlaňajšok už desaťtisíce ľudí. Informovali o tom štátna aj obe súkromné zdravotné poisťovne.Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) pošle ročné zúčtovanie vyše 610.000 poistencom.informovala TASR hovorkyňa poisťovne Viktória Vasilenková.Takmer 75.000 zúčtovaní bolo odoslaných do elektronických schránok platiteľov poistného zriadených na Ústrednom portáli verejnej správy. Štátna poisťovňa upozorňuje všetkých, ktorí majú e-schránku aktivovanú zo zákona, aj tých, ktorí si ju aktivovali zatiaľ dobrovoľne, aby jej obsah zodpovedne kontrolovali. Vasilenková upozornila, že sa tak dá vyhnúť neuhradeniu nedoplatku na poistnom a následnému možnému zverejneniu v zozname dlžníkov či exekučnému vymáhaniu pohľadávky.Samostatne zárobkovo činné osoby budú mať v ePobočke k dispozícii aj ďalšiu dôležitú informáciu - výpočet preddavku na poistné od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.pripomenula hovorkyňa štátnej poisťovne.Súkromná poisťovňa Dôvera podľa jej PR manažéra Branislava Cehlárika zatiaľ stihla vykonať ročné zúčtovanie u viac ako 206.000 poistencov z celkového počtu približne 360.000 osôb.uviedol. Ročné zúčtovanie za rok 2017 týmto skupinám poisťovňa Dôvera vykoná a doručí v druhej polovici septembra.Hovorca súkromnej poisťovne Union Matej Neumann uviedol, že poisťovňa spracováva v tomto roku viac ako 120 000 ročných zúčtovaní.Zdravotné poisťovne sú povinné vykonať ročné zúčtovanie poistného za minulý rok do konca septembra tohto roka, v prípade osôb s odkladom podania daňového priznania sa termín posúva o mesiac neskôr. Posielajú ich napríklad podnikateľom či samoplatiteľom. Pokiaľ je preplatok alebo nedoplatok nižší ako päť eur, zdravotná poisťovňa oznámi výsledok ročného zúčtovania do konca roka.