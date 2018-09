Zdravotné problémy diplomatov z USA mohli spôsobiť mikrovlnné zbrane

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. septembra (TASR) - Lekári a vedci majú čoraz silnejšie podozrenie, že záhadné zdravotné problémy, ktoré sa objavili u amerických diplomatov pôsobiacich na Kube a v Číne, mohli byť spôsobené mikrovlnnými zbraňami. Informovalo o tom v utorok Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).Viac ako tri desiatky obetí z radov diplomatov a ich rodinných príslušníkov podľa vlastných slov najskôr počuli intenzívne ostré zvuky. Následne sa u nich začali prejavovať symptómy ako nevoľnosť, silné bolesti hlavy, únava, závraty, poruchy spánku či strata sluchu.Podľa Washingtonu približne 25 amerických diplomatov pôsobiacich v Havane a ich rodinných príslušníkov začalo postupne od konca roka 2016 trpieť rôznymi chorobnými príznakmi nejasného pôvodu. V júni tohto roku americké ministerstvo zahraničných vecí upozornilo aj na záhadné symptómy, ktoré sa vyskytli u viacerých zamestnancov vlády USA nachádzajúcich sa v Číne.V marci zverejnená zdravotnícka štúdia, ktorá skúmala zdravotné problémy amerických diplomatov na Kube, mikrovlnné zbrane v tejto súvislosti nespomínala. Jej hlavný autor však počas uplynulého víkendu denníku The New York Times potvrdil, že vedci sa čoraz viac prikláňajú k tomu, že diplomati utrpeli poškodenie mozgu spôsobené nasadením takýchto zbraní.uviedol vedúci expertného vyšetrovacieho tímu Douglas Smith, riaditeľ lekárskeho Centra pre poškodenie a uzdravovanie mozgu Pennsylvánskej univerzity. Podľa neho sú mikrovlnné zbrane v súvislosti s ochoreniami diplomatov momentálneOficiálne americké miesta zatiaľ v tejto spojitosti možnosť použitia mikrovlnných zbraní nepotvrdili. Zostáva tiež záhadou, kto za takýmito útokmi, ak k nim skutočne došlo, mohol stáť a prečo ich vykonal.S vývojom mikrovlnných zbraní sa v minulosti experimentovalo v bývalom Sovietskom zväze i v USA.