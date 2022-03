Zdravotné sestry mali prísť o prácu kvôli Ukrajinkám, polícia vyvracia ďalší hoax

Ukrajinci nedostávajú výhody na úkor Slovákov

Pracovný trh by posily uvítal

26.3.2022 (Webnoviny.sk) - Zdravotné sestry nedostali výpoveď pre zamestnancov z Ukrajiny, ktorí by boli ochotní pracovať za nižšiu mzdu. Polícia vyvracia hoax o tom, že v bojnickej nemocnici malo vedenie prepustiť zdravotné sestry.Čoraz častejšie sa objavujú nepravdy, podľa ktorých Ukrajinci dostávajú výhody na úkor Slovákov. Vo svojom profile na sociálnej sieti o tom prostredníctvom stránky Hoaxy a podvody - Polícia SR to konštatuje policajný zbor SR.„Je to hoax, úplný nezmysel, žiadnu sestru sme neprepustili. Naopak, máme nedostatok zdravotníckych pracovníkov, hlavne sestier. Predpokladáme, že tvorca sa mohol inšpirovať tým, že sme zamestnali dve ukrajinské sestry na úteku pred vojnou, na pozíciu upratovačiek," polícii potvrdila bojnická nemocnica.Ukrajinci by slovenskému trhu naopak pomohli. „Slovenský pracovný trh by nové posily uvítal. Dlhodobo sa nedarí obsadiť 80 až 100-tisíc pracovných pozícií. Podľa rezortu práce chýbajú ľudia najmä v nízkokvalifikovaných profesiách, ako je operátor výroby či pomocný pracovník v sklade," uvádza polícia. Obsadenie týchto pozícií občanmi z Ukrajiny je podľa Branislava Jančušku z agentúry Grafton Slovakia žiaduce. „Sú nám blízki nielen geograficky, ale aj kultúrne, preto by to bolo o to jednoduchšie," podčiarkol.V súčasnosti na Slovensku pracuje takmer 20-tisíc Ukrajincov, čo predstavuje jednu tretinu všetkých zamestnaných cudzincov. Viac ako 27 percent z nich má vysokoškolské vzdelanie. Analytici Inštitútu sociálnej politiky predpokladajú, že nový prílev pracovnej sily z Ukrajiny by mohol mať pozitívny vplyv na slovenskú ekonomiku.