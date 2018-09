Zdravotné stredisko na Bebravskej v Bratislave bolo zrekonštruované

Na snímke zrekonštruovaná budova zdravotného strediska na Bebravskej ulici v bratislavskej Vrakuni 26. septembra 2018. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 26. septembra (TASR) – Zdravotné stredisko na Bebravskej ulici v bratislavskej Vrakuni prešlo za posledné mesiace rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá doteraz vyšla na zhruba milión eur. Budovu strediska zateplili, vymenili sa všetky okná a obnovili sa najmä priestory na prízemí. Spoločnosť Spokojné bývanie, ktorej stopercentným vlastníkom je mestská časť, má stredisko v prenájme a plánuje pokračovať v rekonštrukcii vestibulu i sociálnych zariadení na poschodí. Pre TASR to uviedla konateľka spoločnosti Jana Adamová.Obnova budovy prebiehala podľa jej slov vo viacerých etapách.priblížila Adamová. Rekonštrukciou prešiel trakt na poschodí, vymenili sa okná a stredisko sa zateplilo.podotkla Adamová. Vynovená je aj detská čakáreň či toalety, pribudol aj nový výťah. Do budúcna chce mestská časť realizovať aj úpravu vonkajších plôch. Odstránené je aj poškodenie spôsobené po júlovom výbuchu v jednej z prevádzok v zdravotnom stredisku.Zdravotné stredisko na Bebravskej ulici dala na jar mestská časť do dlhodobého prenájmu na obdobie 30 rokov spoločnosti Spokojné bývanie. Vrakuňa chcela týmto spôsobom zlepšiť technický stav objektu. Mestská časť schválila dlhodobý nájom s podmienkami, v ktorých sa spoločnosť Spokojné bývanie zaviazala, že počas obdobia nájmu musí byť v zdravotnom stredisku zabezpečené poskytovanie zdravotníckych služieb v rámci ambulantnej primárnej a sekundárnej zdravotníckej starostlivosti minimálne v doterajšom rozsahu. Spoločnosť musí na vlastné náklady spravovať a udržiavať objekt v prevádzkyschopnom stave. Ročné nájomné je vo výške 36.000 eur. Súčasťou nájomného je aj daň z nehnuteľnosti. Spokojné bývanie musí tiež etapovite v horizonte do 31. decembra 2019 investovať v objekte do obnov a opráv.