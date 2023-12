Zdravotní klauni budú v akcii aj počas Vianoc

Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors







Dátum

Miesto





24. 12. 2023

Klinika pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP Banská Bystrica





25. 12. 2023

Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFN Košice





25. 12. 2023

Klinika detí a dorastu DFN Košice a Oddelenie detskej neurológie DFN Košice





26. 12. 2023

Klinika pediatrie FNsP Prešov a Klinika pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny DFN Košice





26. 12. 2023

Klinika pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP a JIS Banská Bystrica





26. 12. 2023

Klinika detskej hematológie a onkológie NÚDCH Bratislava





27. 12. 2023

Detské oddelenie, Liptovská nemocnica MUDr. Stodolu Liptovský Mikuláš





27. 12. 2023

Klinika pediatrie FNsP Prešov





27. 12. 2023

Oddelenie psychiatrie - pedospychiatrické oddelenie FN Prešov





27. 12. 2023

Detské oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom





27. 12. 2023

Detská klinika - 6.poschodie, Detská klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny NÚDCH Bratislava





27. 12. 2023

Klinika detskej chirurgie, NÚDCH Bratislava





27. 12. 2023

Klinika novorodencov, detí a dorastu, Psychiatrická klinika – pedopsychiatria FN Nitra





27. 12. 2023

Klinika detí a dorastu UN Martin





27. 12. 2023

II. Klinika detí a dorastu DFN Košice, Oddelenie detskej neurológie DFN Košice





27. 12. 2023

Detské oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota





27. 12. 2023

Detská klinika, FN Trnava





28. 12. 2023

Centrum pre deti a rodiny, Martin





28. 12. 2023

Detské psychiatrické oddelenie, PN Prof. Matulaya, Kremnica





28. 12. 2023

Pediatria FNsP Žilina, Pediatrická ortopédia FNsP Žilina





28. 12. 2023

Transplantačná jednotka kostnej drene, Detská dermatovenerologická klinika a Klinika detskej hematológie a onkológie NÚDCH Bratislava





28. 12. 2023

Klinika detskej chirurgie NÚDCH Bratislava





28. 12. 2023

Oddelenie detskej chirurgie a Oddelenie detskej otorinolaryngológie DFN Košice





28. 12. 2023

ZpS a Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, Žilina





28. 12. 2023

Detská klinika - 4. poschodie, Detská klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny NÚDCH Bratislava





28. 12. 2023

Seniorville Jablonové





28. 12. 2023

Oddelenie detskej onkológie a hematológie a Klinika pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny DFN Košice





28. 12. 2023

Pediatrické oddelenie, Nemocnica Zvolen





28. 12. 2023

Prezuvky máme program pre rodiny s dieťaťom v intenzívnej domácej starostlivosti





28. 12. 2023

Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o., Humenné





29. 12. 2023

Klinika detskej chirurgie DFNsP Banská Bystrica





29. 12. 2023

Psychiatrická klinika LF UK a UNB Bratislava





31. 12. 2023

Klinika pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP Banská Bystrica







21.12.2023 (SITA.sk) -Aj počas najkrajších sviatkov ostávajú v nemocniciach choré deti, ktoré nemôžu stráviť Vianoce doma so svojou rodinou. Smútok za domovom im pomáhajú zahnať zdravotní klauni z Červeného nosa, ktorí majú naplánované pravidelné návštevy v nemocniciach počas celého roka, sviatočné obdobie nevynímajúc. Vtedy je ich prítomnosť ešte dôležitejšia a vianočné klauniády sa stali už tradíciou.Na nemocničné oddelenia prichádzajú zdravotní klauni koncom decembra vianočne vystrojení – či už doplnkami kostýmov, rekvizitami aj samotným obsahom klauniád. Nemocnice sa počas ich návštev rozozvučia nielen koledami, ale aj detským smiechom."Láskavý humor, ktorý prinášame hospitalizovaným deťom, ich rodičom, ale aj personálu, má v čase Vianoc ešte väčšiu moc a neraz sme svedkami malých vianočných zázrakov," hovorí, umelecký riaditeľ Červeného nosa. "Naši zdravotní klauni zrealizujú od 24.12. 2023 do 31.12.2023 spolu 33 návštev, vrátane odprevádzania detí na operácie a seniorských klauniád. V akcii bude v rôznych kútoch Slovenska dokopy 43 profesionálnych zdravotných klaunov," upresňuje Pavel Mihaľák.Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktorého poslaním je prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú, pôsobí na Slovensku už vyše 19 rokov. So združením spolupracuje v súčasnosti takmer 70 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc a 30 seniorských zariadení po celom Slovensku. Mesačne zrealizujú vyše 200 zdravotných klauniád. Ide najmä o pravidelné návštevy chorých detí v nemocniciach a čakárňach ambulancií odborných lekárov, ale aj o špeciálne programy ako napr. odprevádzanie detí na operačnú sálu N.O.S., týždňový program Cirkus Paciento, návštevy detí v paliatívnej a dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti pod názvom Prezuvky máme, či program Fidlikára zameraný na ťažko znevýhodnené deti v špeciálnych školách. Zdravotní klauni navštevujú pravidelne zariadenia pre seniorov v programe Smiech nepozná vek a realizujú aj programy pre dospelých pacientov.Informačný servis