Zdravotní klauni vydávajú knihu skutočných príbehov z nemocníc

Na archívnej snímke zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Bratislava 20. augusta (TASR) - Občianske združenie Červený nos Clowndoctors vydáva v utorok svoju druhú knihu príbehov zdravotných klaunov s názvom Na zázraky máme nos. Publikácia obsahuje 32 krátkych poviedok, v ktorých sedem zdravotných klaunov opisuje zážitky s detskými pacientmi a seniormi. Výťažok z predaja podporí aktivity OZ Červený nos Clowndoctors. TASR za združenie o tom informovala Martina Dobšinská Novomestská.Kniha predstaví čitateľom, ako vyzerá klaunská návšteva v nemocnici či v seniorskom zariadení, ako dokáže obyčajný úprimný smiech pomáhať aj v tých najťažších chvíľach.povedala o knižnej novinke výkonná riaditeľka združenia Zuzana Ambro.Každý zo siedmich autorov prináša svoje autentické výpovede toho, čo zažívajú pri svojej klaunskej profesii. Do knihy sa dostali príbehy, ktoré sa ich najviac dotkli a nezabudli na ne ani po rokoch. Na témy, ako choroba, samota, staroba či smrť, prinášajú nový pohľad, ktorý v sebe skrýva nádej. Nie vždy je to nádej na uzdravenie či šťastný koniec, ale nádej, že aj napriek okolnostiam sa dajú zažívať príjemné chvíle.Zdravotní klauni sú profesionálni umelci, ktorých tvorba je síce primárne zameraná na oblasť herectva, no sú tiež tvorcami divadelných a televíznych scenárov, publikovaných literárnych diel či pedagógmi na umeleckých školách. Každý z autorov má svoj vlastný rukopis a špecifické videnie sveta, ktoré pretavil do svojich poviedok. Združenie spolupracovalo na tvorbe knihy s Asociáciou ilustrátorov. O grafický dizajn a návrh obálky sa postaral Peter Gála. Texty dopĺňajú ilustrácie Lucie Žatkuliakovej.Knihu uvedú do života herečky Emília Vášáryová a Zuzana Kronerová v sobotu 24. augusta na Kremnických gagoch.OZ Červený nos Clowndoctors prináša pomocou klaunského umenia radosť a smiech do nemocníc od roku 2004. Profesionálni zdravotní klauni prostredníctvom humoru podporujú psychickú pohodu detských pacientov a tým prispievajú k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu. V združení momentálne pôsobí viac ako 60 profesionálnych klaunov a klauniek, ktorí pravidelne navštevujú vyše 50 nemocníc a liečebných zariadení na Slovensku. Za 15 rokov existencie združenia zrealizovali dokopy 20.000 klauniád. Všetci musia prejsť náročným výberovým procesom, na ktorý nadväzuje kontinuálne vzdelávanie v umeleckej aj medicínskej oblasti.