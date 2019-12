ZDRAVOTNÍCI VARUJÚ: Opatrne s alkoholom a pyrotechnikou

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. decembra (TASR) – Počas Nového roka patria k častým dôvodom volaní na tiesňovú linku 155 prípady otravy alkoholom a úrazy spôsobené nesprávnym použitím zábavnej pyrotechniky. TASR o tom informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR Alena Krčová." uviedla Krčová.V dôsledku neodbornej manipulácie so zábavnou pyrotechnikou sa na prelome minuloročného Silvestra a Nového roka zranilo 36 pacientov. Najviac v Trnavskom kraji, kde záchranári ošetrili deväť osôb, najmenej v Banskobystrickom kraji, kde sa zranila jedna osoba. Medzi pacientmi bolo až deväť detí." dodala Krčová.Občania by podľa OSZZS pri odpaľovaní zábavnej pyrotechniky mali dodržiavať bezpečnostné opatrenia, ako používať len overenú, nepoškodenú a certifikovanú pyrotechniku s návodom na použitie. OSZZS upozorňuje, že doslova hazardovaním so životom je odpaľovať pyrotechniku pod vplyvom alkoholu či drog. Netreba tiež zabúdať, že deťom pyrotechnika do rúk zásadne nepatrí.V prípade úrazu OSZZS odporúča rýchlo a dostatočne dlho chladiť popálené miesto a ak ide o popáleniny väčšieho rozsahu, urýchlene volať na linku 155 alebo vyhľadať lekársku pomoc. Pri úraze treba zastaviť krvácanie a ak je rana väčšieho rozsahu, volať 155.Pri ľahšej forme otravy alkoholom OSZZS odporúča vyspať sa a piť veľa tekutín. Pri ťažšej forme otravy alkoholom treba uložiť osobu do stabilizovanej polohy, aby sa neudusila zvratkami a kontrolovať ju. Ak sa nepreberá a má sťažené dýchanie, občania by mali volať 155 a riadiť sa pokynmi operátora. V prípade, že postihnutá osoba nedýcha, treba okamžite začať s oživovaním.