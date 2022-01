Zdravotnícky personál bude v Poprade využívať bezplatnú MHD, ide o poďakovanie mesta za ich prácu počas pandémie

Poďakovanie zdravotníkom

Poprade

Stačí sa preukázať zamestnaneckou kartou

Poprad

Zelenšia budúcnosť

Poprad

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.1.2022 (Webnoviny.sk) - Zamestnanci popradskej nemocnice sa budú môcť od budúceho týždňa prepravovať v autobusoch mestskej hromadnej dopravy zadarmo. Podľa primátora mesta Antona Danka ide o poďakovanie zdravotníckym pracovníkom nemocnice.Pokiaľ sa mesto podľa jeho slov nedostane do nepredvídaných finančných problémov, od septembra plánuje spustiť bezplatnú MHD pre všetkých Popradčanov. Uviedol to v utorok (12. januára) počas brífingu na Mestskom úrade vBezplatnú dopravu v MHD budú mať nemocniční pracovníci od pondelka 17. januára zatiaľ na neurčito. „Myslím si, že všetci sme si uvedomili, čo znamená zdravotnícky pracovník až teraz, keď vznikla táto koronavírusová pandémia. Naozaj si zaslúžia naše poďakovanie,“ poznamenal Danko.Ako doplnila riaditeľka spoločnosti Slovenská autobusová doprava (SAD)Marianna Krajčová Gočová, zamestnanci sa budú musieť v autobusoch MHD preukázať zamestnaneckou kartou nemocnice, až následne im bude vydaný cestovný lístok s nulovou cenou.Mesto nemocnici pomohlo ešte vlani, keď jej poskytlo dotáciu vo výške 100-tisíc eur. Z tejto sumy si zaobstarala nové špeciálne prístrojové a materiálne vybavenie pre COVID oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. Išlo o dva anestéziologické prístroje s monitoringom vitálnych funkcií a šesť intenzivistických lôžok určených pre pacientov so závažným priebehom ochorenia COVID-19 Od 1. septembra chce samospráva zaviesť mestskú hromadnú dopravu zadarmo pre všetkých Popradčanov. „Pre každého budú vydané karty, pričom karta musí prebehnúť cez systém v autobusoch a budú ju mať iba Popradčania,“ konkretizoval primátor. Týmto krokom chce mesto docieliť, aby ľudia využívali viac autobusy MHD.„Investovali sme do nových autobusov nemalé finančné prostriedky. Samozrejme, chceme posunúť mesto k zelenšej budúcnosti čo sa týka nielen mestskej hromadnej dopravy, ale aj zelenej energie. Myslím si, že mestosa ako brána do Vysokých Tatier musí posunúť k zelenej energii, ekológii,“ dodal.Tento zámer ešte bude musieť podľa jeho slov schváliť mestské zastupiteľstvo. Ročne predstavuje príjem z cestovného pre mesto 200-tisíc eur.