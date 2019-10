Zdravotníctvo by malo dostať opäť viac peňazí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 14. októbra (TASR) – Slovenské zdravotníctvo by malo mať na budúci rok opäť viac peňazí. Celkové príjmy sa predpokladajú vo výške 5,42 miliardy eur s medziročným rastom 319,1 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.píše sa v materiáli.Zdroje v zdravotníctve medziročne narastú o 6,26 percenta oproti schválenému rozpočtu na rok 2019. "priblížilo ministerstvo financií.Výdavky na platbu za poistencov štátu by mali byť v objeme 1,13 miliardy eur. V roku 2020 sa zavedie vecné členenie výdavkov vo verejnom zdravotnom poistení. Stabilita vo financovaní sa zabezpečí určovaním celkových verejných výdavkov na zdravotníctvo. Ročná suma poistného plateného štátom bude od 1. januára budúceho roka stanovená zákonom o štátnom rozpočte a poistné platené štátom viac nebude naviazané na priemernú mzdu.tvrdí rezort.Ministerstvo financií tiež poukazuje na nižšiu hodnotu za peniaze v slovenskom zdravotníctve, ktorú spôsobuje neefektívne rozmiestnenie zdrojov. "konštatuje sa v materiáli. Ten uvádza tiež sériu opatrení na šetrenie finančných zdrojov.Kapitálové výdavky sa na rok 2020 rozpočtujú vo výške 69,1 milióna eur, čo predstavuje medziročný pokles o 30,9 milióna eur. "" približuje sa v návrhu.