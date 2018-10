Zdravotníctvo je transparentnejšie, zhodli sa Kalavská a Cigániková

Na snímke ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská počas 118. rokovania vlády SR 12. septembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) – Transparentnosť financovania zdravotníckeho odvetvia sa za posledné obdobie zvýšila. Zhodli sa na tom ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) a poslankyňa Národnej rady SR Jana Cigániková (SaS) v diskusnej relácii TA3 V politike. Opozičná poslankyňa šéfku rezortu zdravotníctva pochválila, že siMinisterka Kalavská uviedla, že si uvedomujes nedostatkom zdravotníckeho personálu, najmä zdravotných sestier. Preto pripomenula, že v budúcom roku si Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyrokovalo s Ministerstvom financií SRTen chce MZ investovať nielen do zlepšenia materiálno-technického vybavenia nemocníc, ale aj do platov zamestnancov.uviedla Kalavská. Vysvetlila, že zvýšenie miezd pre sestry sa bude od 1. januára budúceho roku pohybovať medzi 100 až 130 eurami. "dodala.Ministerka taktiež pripomenula, že cieľom je motivovať zdravotníckych pracovníkov aj lepším vybavením. Vysvetlila, že z praxe sama vie, že pomôcť môže aj dodanie nových modernejších postelí pre pacientov do nemocníc.uviedla. Jej cieľom je aj to, aby všetky onkologické centrá mali lineárne urýchľovače, CT prístroje či magnetickú rezonanciu. Pripomenula, že ministerstvo avizovalo aj skríningové programy či financovanie pohotovostných služieb.pripomenula Kalavská.Cigániková na margo zvyšovania platov uviedla, že sa jej tento model nepáči, pretože môže na niektorých pracovníkovuviedla.povedala poslankyňa v diskusnej relácii. Taktiež si myslí, že zamestnávatelia by sa mali. Cigániková mieni, že problém nedostatku sestier je v tom, že nie všetky nemocnice dodržiavajú platné pravidlá – napríklad personálne normatívy.Ministerke tiež vyčíta, že hoci sa nárast ekonomiky pohybuje vo výške sedem percent, zdravotníctvo dostane o jedno percento menej. Taktiež sa jej nepáči, že ministerstvoPodľa členky zdravotníckeho výboru by bolo oveľa správnejšie, keby nemocnice dostávali financie od poisťovní podľa odrobených výkonov.uviedla Cigániková. Nemocnice by si podľa nej samy mali financie rozdeliť podľa toho, kde je to potrebné, či už na platy sestier alebo na prístrojové vybavenie. Ministerka na margo Cigánikovej slov uviedla, že práve preto je zavedený DRG systém, ktorý sa snaží tieto nedostatky vyriešiť.Ministerka a opozičná poslankyňa sa taktiež dotkli témy odstúpenia generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Miroslava Kočana. Zhodli sa, že urobil pre štátnu poisťovňuKalavská o dôvode jeho odchodu hovoriť nechcela. Podľa jej slov s Ľubicou Hlinkovou, ktorá je aktuálne poverená vedením VšZP, mala už predchádzajúcu pracovnú skúsenosť a považuje ju za