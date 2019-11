Zdravotnú poisťovňu od nového roka zmení takmer štvrť milióna Slovákov

Na snímke vstup do budovy generálneho riaditeľstva Všeobenej zdravotnej poisťovne (VšZP) na Panónskej ceste 7. januára 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 22. novembra (TASR) – Zmeniť zdravotnú poisťovňu (ZP) sa počas tohtoročnej prepoisťovacej kampane rozhodlo 246.945 Slovákov, zatiaľ čo minulý rok tak spravilo 139.126 poistencov. Najviac z nich odišlo zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), no tá stále zostáva poisťovňou s najsilnejším poistným kmeňom (57,73 percenta). TASR o oficiálnych výsledkoch informoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).uviedla hovorkyňa ÚDZS Radoslava Muchová. Úrad sa zaoberal aj 8 podnetmi, týkajúcimi sa kampane, tri z nich sa ešte riešia.Z výsledkov kampane vyplýva, že zo VšZP po novom roku odíde 145.076 poistencov, teda jej úbytok predstavuje 4,64 percenta. Ostať by jej tak malo 2.980.040 poistencov. Naopak, najviac pribudne súkromnej zdravotnej poisťovni Union, podľa odhadu ÚDZS by mala v novom roku mať 572.693 poistencov, čo predstavuje 15,48-percentný prírastok voči kmeňu ZP. Najsilnejšou súkromnou zdravotnou poisťovňou ostáva ZP Dôvera s odhadovaným počtom poistencov k novému roku 1.609.734, čo predstavuje 31,18 percenta poistného kmeňa.Poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť zamestnávateľovi zmenu zdravotnej poisťovne do 8 dní odo dňa zmeny, teda do 8. januára 2020. Ak je zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, je povinný uvedené skutočnosti oznámiť každému zamestnávateľovi.Preukaz svojej pôvodnej zdravotnej poisťovne poistenci nie sú povinní vracať.