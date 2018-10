Zdravotný systém čaká veľká skúška: Na Slovensku môže byť do roku 2040 takmer milión ľudí s inkontinenciou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Analýza Výskumného demografického ústavu zohľadňuje populačný vývoj, vekovú štruktúru a dostupné údaje o výskyte inkontinencie u mužov a žien. "Podľa populačnej prognózy bude rásť najmä počet seniorov vo veku nad 70 rokov. Do roku 2030 by podľa nášho odhadu a zachovania prevalencie inkontinencie mohlo žiť na Slovensku 270 tisíc mužov a 590 tisíc žien s inkontinenciou moču, v roku 2040 to môže byť spolu viac ako 900 tisíc" uviedol Branislav Šprocha, vedúci Výskumného demografického ústavu INFOSTATu a autor analýzy.Trendy súvisiace so starnutím obyvateľstva vedú k otázke smerom k nastaveniu udržateľného financovania systému zdravotnej a sociálnej starostlivosti. "Každú jeseň sa uskutočňujú diskusie o rozpočte na nasledovný rok. Chceme však upozorniť na to, že takýto krátkodobý pohľad na financovanie zdravotníctva nestačí," vysvetľuje zámery diskusie s odborníkmi Marica Laščeková, predsedníčka OZ InkoFórum, ktoré podujatie iniciovalo. "Je nevyhnutné, aby sme pri nastavovaní financovania pozerali nad rámec politických cyklov a taktiež rezortov. Inkontinencia je nielen zdravotný, ale aj sociálny problém. Mala by preto vzniknúť odborná platforma, ktorá ho bude z dlhodobého hľadiska riešiť," vyzýva Laščeková.Dlhodobé riešenie problému podporujú aj odborníci – urológovia. "Je dôležité, aby sme systém nastavili tak, že lekári liečia a regulátor rozhoduje o financovaní," uvádza prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. "Dnes máme pocit, že urológovia rozhodujú nielen o tom, či pacient trpí diagnózou inkontinencie, ale aj o tom aký typ pomôcok si zaslúži a koľko ich to bude stáť. To by však nemalo byť našou úlohou," dodáva.Odborníci sa zhodujú, že v prvom rade je nevyhnutné posilniť prevenciu a zabrániť vzniku inkontinencie. K rizikovým faktorom patrí napríklad obezita, fajčenie ale aj nedostatočné posilňovanie svalov panvového dna. Rehabilitácia pod dohľadom odborníka je dôležitým faktorom pre zabránenie vzniku a zhoršovania inkontinencie u rizikových pacientov. Pre šetrenie finančných prostriedkov je tiež nevyhnutné efektívne nastavenie systému predpisovania a výdaja zdravotníckych pomôcok, vrátane odstránenia duplicít a nezrovnalostí, ktoré vznikajú kvôli nedostatočnému prepojeniu zdravotnej a sociálnej starostlivosti.Otáznym ostávazavedenie fixnej spolu-účasti pacienta, podľa vzoru iných krajín. "Doplatky sú už aj dnes pre veľa pacientov vysoké, avšak vzhľadom na demografické trendy musíme spoločnými silami nastaviť súčasný systém tak, aby sme zabezpečili kvalitnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť aj o sociálne slabších pacientov s inkontinenciou. Na druhej strane musíme posilňovať individuálnu zodpovednosť ľudí za svoje vlastné zdravie", zdôraznila Marica Laščeková.Prognóza a závery podujatia budú v najbližších dňoch predstavené vedúcim predstaviteľom kľúčových rezortov – Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva financií a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.Autor: OZ InkoFórum