Zdravý svet v BILLA prináša širokú ponuku aj pre ľudí trpiacich potravinovými intoleranciami

25.9.2019 (Webnoviny.sk) -Zákazníci si môžu na jednom mieste vybrať zo širokého sortimentu produktov na priamu konzumáciu, ale aj na varenie alebo pečenie. "Potraviny sú umiestnené na jednom oddelení a rozdelené do niekoľkých sekcií – fitness snacky, fitness nápoje, biopotraviny, bezlaktózové, bezlepkové, či dia potraviny. Nachádzajú sa v blízkosti oddelenia ovocia a zeleniny, takže zákazníci si môžu skutočne veľmi rýchlo zostaviť zdravý nákupný košík," dodáva K. Kirchnerová. Špeciálne označené sú aj chladiace vitríny s mliečnym sortimentom, kde spotrebitelia nájdu tovar bez laktózy či s vyšším obsahom proteínov.Potravinovou intoleranciou trpí čoraz viac ľudí. A potvrdzujú to aj čísla. Z prieskumu realizovaného minulý rok vyplýva, že záujem o tento druh potravín stúpa. "Bio, zdravé, bezlaktózové a bezlepkové potraviny patrili medzi tie typy potravín, ktoré dnes nakupujeme výrazne častejšie ako tomu bolo v 90-tych rokoch," hovorí Michal Vyšinský z prieskumnej agentúry 2muse. Bezlaktózové, dia a bezgluténové sekcie oddelenia Zdravý svet ponúkajú desiatky možností produktov, na ktorých si môžu pochutnať aj ľudia s intoleranciami. "Ponuka je skutočne široká, napríklad bezgluténových, teda bezlepkových potravín, máme v ponuke viac ako 130 druhov a to vrátane viac ako 30 druhov bezlepkového pečiva," povedala Kvetoslava Kirchnerová z BILLA a dodáva, že práve šírka a rôznorodosť sortimentu sú dnes pre zákazníkov dôležitými atribútmi pri nákupe potravín.Väčšina produktov v ponuke Zdravého sveta je v tzv. bio kvalite. Certifikáciu a označenie BIO môžu niesť jedine produkty ekologického poľnohospodárstva. Pri ich pestovaní a spracovaní sa dodržiavajú prísne pravidlá a normy, zakázané je používať pesticídy či umelé hnojivá, umelé (syntetické) farbivá, aromatické a konzervačné látky, ochucovadlá a iné prídavné látky. Medzi produktami je aj tovar označený privátnou značkou BILLA BIO. Výrobky pod touto značkou sa dajú kúpiť iba v predajniach BILLA a v sortimente okrem iných možno nájsť rôzne cereálie, sušienky, strukoviny, čaje, oleje, výrobky zo sóje, ovocné a orieškové tyčinky, ale aj ovocie a zeleninu.Ponuku bioproduktov obohatila aj rozšírená ponuka známej značky Alnatura. Na tomto pulte možno nájsť chutné bio šťavy, nápoje, müsli, nátierky, detskú výživu, zaváraniny, chleby, sušené plody a jadierka, med, viacero druhov ochutenej a morskej soli, koreniny a oveľa viac. V ďalších sekciách možno nájsť aj širokú ponuku doplnkov výživy, džúsov a samozrejme aj pečiva a chleba.