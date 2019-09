Zdroje z grantov pomohli tatranským farníkom i divadelníkom

ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 11. septembra (TASR) – Peniaze z grantového programu Pre lepší život v meste Vysoké Tatry, pomohli miestnym farníkom i divadelníkom. Vďaka nemu divadelné združenie Tatratália - divadelný ochotnícky súbor Paľa Bielika Tatranská Lomnica, pri príležitosti 30. výročia založenia súboru, vydalo publikáciu o divadle a naštudovali tiež novú hru. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vysoké Tatry sa o grant z programu uchádzala pre skvalitnenie technickej vybavenosti, ktorá je používaná farskou komunitou pri rôznych vystúpeniach.uviedol kaplán Dávid Sklarčík. Úspech v grantovom programe ich veľmi potešil, nakúpili za to ozvučovaciu techniku. Pre mladých ľudí, ktorých sa farnosť snaží duchovne viesť, sú podľa kaplána práve divadelné hry i muzikály najlepším prostriedkom posunu vpred.ozrejmil Sklarčík.Prvé predstavenie, v ktorom nové mikroporty farnosť využila, malo názov Radosť je voľba. Išlo o biblický príbeh márnotratného syna prenesený do bežného života rodiny.zhodnotil kaplán a priznal, že ak by peniaze z grantu nedostali, určite by si ich nemohli dovoliť. Pripravujú sa na ďalšie vystúpenie v Spišskom Bystrom a na Orave. Výťažok zo vstupného venuje farnosť pre Mary's meals na stravné pre deti v Afrike.V 1. ročníku grantového programu získalo podporu celkom deväť tatranských projektov z oblasti športu, kultúry a podpory mládeže. Celková suma príspevkov pre rok 2019 predstavuje takmer 20.000 eur. Cieľom projektu je podporiť verejnoprospešné aktivity obyvateľov mesta, motivovať ľudí a organizácie, aby sami povedali, čo je potrebné opraviť, vytvoriť, zlepšiť, či na čo prispieť v ich meste.