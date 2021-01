Združenie bezpečnostného priemyslu privítalo rozhodnutie o obstaraní nových radarov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.1.2021 (Webnoviny.sk) - Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR (ZBOP) privítalo rozhodnutie vlády SR obstarať nové radary stredného, malého a blízkeho dosahu. Pre agentúru SITA to uviedol prezident ZBOP Tibor Straka. Kabinet dal mandát Ministerstvu obrany SR (MO SR) na výmenu 24 starých radarov a nahradiť ich 17 novými rádiolokátormi od štátu Izrael.„Myslíme si, že rozhodnutie o obstaraní novej rádiolokačnej techniky malo byť prijaté už predchádzajúcimi vládami v koordinácii s ich rozhodnutiami k obstaraniu novej leteckej techniky,“ pokračoval Straka. Ďalej dodal, že v súčasnosti používané radary, ktoré boli vyrobené na území bývalého Sovietskeho zväzu, prekročili svoju technickú životnosť a udržiavanie ich technického stavu je nesmierne zložité.ZBOP tiež ocenilo rozhodnutie MO SR o zapojení domáceho obranného priemyslu ako podmienky podpísania zmlúv s výrobcom rádiolokátorov, pretože prinesie prácu v podobe zapojenia spoločností slovenského obranného priemyslu do dodávateľského reťazca.Zabezpečí to tiež servis počas celej doby používania týchto rádiolokátorov. „Táto skutočnosť je pre SR a jej ozbrojené sily životne dôležitá aj v čase riešenia krízových situácií,“ uzavrel Straka.