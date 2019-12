Združenie Budovy pre budúcnosť víta Európsky zelený plán

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas tlačového vyhlásenia k Európskej Zelenej dohode v sídle Európskej komisie v Bruseli 11. decembra 2019. Európsky ekologický dohovor stanovuje, ako urobiť z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050, podporiť hospodárstvo, zlepšiť zdravie ľudí a kvalitu života, starostlivosť o prírodu a na nikoho pri tom nezabudnúť. To sú hlavné prvky dokumentu, ktorý v stredu na pôde Európskeho parlamentu (EP) predstavili šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a výkonný podpredseda EK pre Európsky ekologický dohovor Frans Timmermans. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. decembra (TASR) - Združenie Budovy pre budúcnosť (BPB) víta nový Európsky ekologický dohovor, pretože počíta aj s obnovou budov. TASR o tom informovala riaditeľa BPB Katarína Nikodemová. Nový strategický dokument v stredu (11. 12.) predstavila Európska komisia (EK).V súčasnosti sa ročná miera obnovy budov v členských štátoch Európskej únie (EÚ) pohybuje na úrovni od 0,4 do 1,2 percenta. Miera sa bude musieť podľa EK prinajmenšom zdvojnásobiť, aby sa dosiahli ciele EÚ v oblasti energetickej účinnosti a klímy.uviedlo združenie.Sektor budov podľa analytika z BPB Richarda Paksiho predstavuje najväčší potenciál v znižovaní spotreby energie na Slovensku.povedal. Myslí si, že každá budova, ktorá od budúceho roka prejde hĺbkovou obnovou, tak do roku 2050 už asi ďalšou obnovou neprejde. Osobitná pozornosť by sa mala venovať renovácii sociálneho bývania, renovácii škôl a nemocníc, hovorí Paksi.Analytik si myslí, že splnenie cieľov "zeleného plánu" si bude vyžadovať značné investície. Podľa údajov EK si bude dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 vyžadovať 260 miliárd eur dodatočných ročných investícií. Investícia si bude vyžadovať mobilizáciu verejného aj súkromného sektora.podotkol Paksi. Vysvetlil tiež, že obnova budov znižuje účty za energiu a účinne pomáha k riešeniu problému energetickej chudoby a znečisteného ovzdušia.Pre organizáciu Greenpeace nie je "zelený plán" dostatočný. Sľuby v ňom sú síce ambicióznejšie, avšak konkrétne návrhy opatrení sú príliš slabé a predstavené príliš všeobecne, tvrdí. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podporuje úsilie Európskej únie (EÚ) v boji proti klimatickým zmenám. Európsky zelený plán vníma ako krok dopredu a k uhlíkovej neutralite.