Združenie SK8 skritizovalo prístup vlády k regiónom, prísľub Hegera o pravidelných stretnutiach sa nenaplnil

3.6.2022 (Webnoviny.sk) - Členovia združenia SK8 sú presvedčení, že slovenská vláda má všetky možnosti na to, aby našla zdroje na financovanie svojich priorít inde ako v rozpočtoch samospráv.Poukázali pri tom na to, že samosprávne kraje nemajú možnosť ovplyvniť výšku svojich daňových príjmov na rozdiel od obcí a miest. Zhodnotili to na tlačovej konferencii, ktorá sa konala počas rokovania SK8 v Kremnici. Jej závery poskytla vedúca oddelenia komunikácie Lenka Štepáneková Predsedovia a predsedníčka ôsmich samosprávnych krajov na tlačovej konferencii tiež kritizovali prístup súčasnej vlády k regiónom a pripomenuli, že ich žiadosti o rokovania ostávajú napriek početným snahám nevypočuté. Vláda podľa nich nereaguje ani na pripomienky k zmenám, ktoré priamo ovplyvňujú životy ľudí a fungovanie samospráv.Zároveň uviedli, že prísľub premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) z júna 2021, že sa bude so zástupcami regiónov stretávať na pravidelnej, štvrťročnej báze a zaoberať sa ich návrhmi a pripomienkami, sa doposiaľ nenaplnil.Dodali, že k reforme ambulancií či k plánu obnovy neprišiel ani premiér ani minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) a protiinflačný balíček, ktorý samosprávam na celom Slovensku zoberie len v tomto roku prostriedky v celkovej výške asi 125 miliónov eur, pripravilo ministerstvo financií bez diskusie.Podľa predsedu SK8 a trnavského župana Jozefa Viskupiča (OĽaNO) je najvyšší čas na zmenu paradigmy vlády. Želá si, aby vládni predstavitelia pochopili, že štátna správa a samospráva tvoria verejnú správu, a skutočne sa podľa toho riadili.Poukázal na to, že samosprávne kraje boli vláde po ruke, keď bolo treba operatívne manažovať pandémiu ochorenia COVID-19, zabezpečovať očkovanie alebo podieľať sa na pomoci odídencom z Ukrajiny.„Tieto skúsenosti sme považovali za základ novej dimenzie vzťahu a spolupráce. Avšak, ‚ako za trest‘, nám vláda siahla na daňové príjmy. A to všetko v kontexte dvojcifernej inflácie a rastu cien tovarov, služieb a energií,“ uviedol.Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja a podpredseda združenia SK8 Ján Lunter konštatoval, že samospráva je blízko pri občanoch, vidí ich problémy a piaty rok ukazuje, že ich vie aj riešiť. Bojí sa však, koľko z ich práce vyšlo a ešte vyjde nazmar a koľko návrhov riešení ostane nevypočutých.„Ambulantná zdravotná starostlivosť na Slovensku je v stave kolapsu a ako SK8 aj Banskobystrický samosprávny kraj na to dlhodobo upozorňujeme. Dožadujeme sa stretnutí s ministrom, pretože nechceme len kritizovať, ale ponúkame našu pomoc a naše dobré praktiky, ktoré sa už osvedčili – napríklad so zakladaním krajských ambulancií,“ povedal.