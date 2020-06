Združenie sudcov nesúhlasí s vládnym návrhom o zrušení príplatkov pre sudcov

Zásah do nezávislosti súdnej moci

Rezort hospodárstva namieta

25.6.2020 (Webnoviny.sk) - Celorepubliková rada Združenia sudcov Slovenska (ZSS) protestuje proti vládou schválenému návrhu zákona, ktorým sa sudcom odníma príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému.Ako ďalej agentúru SITA informoval prezident združenia Juraj Sopoliga , takéto trvalé opatrenie považuje rada ZSS za neprimeraný zásah do materiálnych garancií nezávislosti súdnej moci.Súčasťou týchto garancií je totiž podľa ZSS aj sociálne zabezpečenie sudcov ako predstaviteľov jednej z troch rovnocenných zložiek štátnej moci v materiálnom právnom štáte.Prokurátori a sudcovia nebudú mať podľa rozhodnutia vlády zo stredy 24. júna nárok na vyplatenie odmien, príplatkov k náhrade príjmu ani príplatkov k nemocenskému. Opatrenie súvisí so zmierňovaním ekonomických dopadov koronavírusu „Zákonodarca pri návrhu zohľadňoval ústavnú požiadavku, podľa ktorej plat sudcu by mal byť stabilnou a nemanipulovateľnou veličinou, a nemal by byť pohyblivým faktorom, s ktorým môže kalkulovať aktuálne vládne zoskupenie,“ uviedlo v dôvodovej správe k zrušeniu odmien pre sudcov ministerstvo hospodárstva.Návrh podľa neho nemožno považovať za zásah do oblasti materiálneho zabezpečenia sudcov, za ktoré možno považovať aj platové reštrikcie, zmrazenie platov či odopieranie zákonom ustanovenej zložky platu, ktorý by narúšal právnu istotu sudcov.Rezort tiež uviedol, že v prípade zrušenia odmien a príplatkov pre sudcov a prokurátorov nebol nijakým spôsobom znížený ich plat a v prípade uvedených odmien a príplatkov sa jednalo o „vysoký nadštandard sociálneho zabezpečenia, ktorý nijak nesúvisí s platovým ohodnotením funkcie sudcu či prokurátora“.