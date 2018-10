Združenie sudcov: Požadujeme zvýšiť počet vyšších súdnych úradníkov

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Roman Hanc Foto: FOTO TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) - Zvýšiť počet vyšších súdnych úradníkov, ako aj zlepšiť komunikáciu orgánov pri tvorbe rozpočtu justície či urýchliť legislatívne úpravy navrhuje Združenie sudcov Slovenska (ZSS). Vyhlásilo to po svojom tohtotýždňovom rokovaní.” píše sudcovská stavovská organizácia vo svojom vyhlásení.Žiadajú tiež, aby rezort spravodlivosti pod vedením Gábora Gála (Most-Híd) v budúcom roku vyhodnocoval účinky nových procesných pravidiel a tiež účinky elektronizácie justície. Zároveň v súvislosti s najväčšou novelou Občianskeho zákonníka navrhujú ministrovi spravodlivosti, aby sa na jej príprave mohli podieľať aj sudcovia nominovaní kolégiami Najvyššieho súdu SR a krajských súdov.Sudcovia zároveň požadujú zlepšiť vzájomnú komunikáciu Národnej rady SR a Súdnej rady SR pri tvorbe rozpočtu justície. O zlepšení komunikácie rokovali aj s predsedom vlády Petrom Pellegrinim (Smer-SD). “uvádzajú.Aby sa zlepšil výkon súdnictva, navrhujú tiež urýchlenie legislatívnych úprav, a to najmä v oblastiach doplnenia stavu sudcov a ich pôsobenia. Pripomínajú aj potrebu stabilizácie justície tak, ako to žiadajú aj odborári, ktorí hrozili štrajkom justičných zamestnancov.uzatvára Združenie sudcov Slovenska.