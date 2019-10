ZDRŽÍTE SA: Premávka v Bratislave a na príjazdoch do nej je spomalená

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. októbra (TASR) – So zdržaním desať až 25 minút musia v pondelok ráno počítať vodiči na bratislavských cestách a vstupoch do hlavného mesta. Na viacerých úsekoch sa tvoria kolóny. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.Vodiči hlásia zdržanie v okolí Ivanky pri Dunaji v smere od Bernolákova do Bratislavy, zdržia sa tam 25 minút. Zdržanie do 20 minút hlásia vodiči v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy, ale aj v hlavnom meste na Ulici Svornosti a na Popradskej smerom do mesta, na Hradskej v smere od Vrakune do centra.So zdržaním do 15 minút je potrebné rátať na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy.Vodiči si postoja v kolónach desať minút aj v smere z Čiernej Vody a z Vajnôr v smere do Bratislavy, ale aj v Bratislave na Račianskej v smere do mesta. Desaťminútové zdržanie vodiči hlásia aj na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom v smere od Senca.Kolóny a zdržanie do desiatich minút vodiči hlásia v Bratislave na Račianskej v smere do mesta.V Bratislave sa stalo viacero dopravných nehôd. Jedna z nich je na Račianskej smerom von z mesta, blokovaný je jeden pruh. Druhá nehoda sa podľa Zelenej vlny RTVS stala na Lamačskej ceste pri zastávke Patrónka, blokovaný je stredný pruh. Ďalšia je na Nábreží smerom z centra, blokovaný je jeden pruh.