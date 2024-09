Zdvihnite zadky! Je načase ísť do boja so sebou samým!

„Toto nie je typická motivačná kniha ani bežné dielo o osobnostnom rozvoji. Som presvedčený o tom, že je zbytočné opakovane písať o desiatich krokoch, siedmich fázach alebo šestnástich hodinách nejakej aktivity týždenne, ktoré vám majú pomôcť konečne sa pohnúť z mŕtveho bodu alebo napraviť pokašľaný život,“ píše v úvode David Goggins.

Vo svojej mimoriadne úspešnej autobiografii Nič ma nezlomí dokazuje, že v každom z nás sa skrýva mimoriadny potenciál, ktorý však naplno nevyužívame. Lenže na to, aby sme úplne porozumeli jeho filozofii úspechu, potrebujeme aj Davidovu druhú knihu Nikdy sa nezastavím .

V nej sa Goggins venuje sile mysle a otvára čitateľom dvere do svojho duševného „laboratória“, v ktorom vyvinul stratégie, ako sa stať tou najlepšou verziou seba samého a byť úspešný. Vďaka týmto stratégiám si uvedomil, že tam, kde videl koniec, je v skutočnosti začiatok.

Dwayne „The Rock“ Johnson: Je naozaj výnimočný!

„David Goggins je výnimočný človek, ktorému húževnatosť a sebadisciplína pomáhajú vydať zo seba všetko, a tak sa stať tou najlepšou verziou seba samého. Tento prístup k životu inšpiruje a motivuje milióny ľudí po celom svete vrátane mňa,“ tvrdí herec, producent a profesionálny wrestler Dwayne „The Rock“ Johnson.

Davida považuje za výnimočného nielen vďaka tomu, že sa mu podarilo stať sa príslušníkom Navy SEALs, a vďaka jeho výnimočným úspechom vytrvalostného športovca. Ale najmä vďaka tomu, že odkedy sa poznajú, nikdy sa pred ním na nič nehrá, vždy robí to, čo považuje v danej chvíli za najlepšie, a vždy hovorí to, čo si myslí. A to je najdôležitejšie.

Vlastné zážitky, skúsenosti a cenné ponaučenia, ktoré Goggins v tejto kruto úprimnej, ničím neprikrášlenej a poučnej autobiografickej knihe ponúka, im môžu pomôcť vytvoriť si plán, ako sa odraziť odo dna a dosiahnuť výsledky, o akých sa možno ani neodvážili snívať. Ak máte pocit, že ste sa na ceste životom stratili, ak chcete z toho, čo sa vo vás skrýva, vyťažiť čo najviac, ponorte sa do riadkov tejto knihy.

Jeho kniha je napríklad o trpezlivosti, vytrvalosti a viere. Viera je podľa neho nezlomná a veľká sila, na ktorú sa (nielen) ľudia spoliehajú v každej situácii už od nepamäti. Existujú dva typy alebo dve úrovne viery. Existuje viera povrchná, do ktorej nás väčšinou povzbudzujú ľudia okolo nás ako kouči, učitelia, psychoterapeuti či rodičia. „Ver si!“ opakujú, akoby v ťažkej, možno až neriešiteľnej situácii, keď si nevieme dať rady a všetko stojí proti nám, stačilo o tom seba samých presvedčiť.

Druhý typ viery sa vyvíja postupne vďaka húževnatosti. Je to viera, ktorú v sebe budujeme prekonávaním bolesti a vyčerpania, ignorovaním hlasu rozumu a odolávaním neustále prítomnému pokušeniu to vzdať, až kým nenarazíme na zdroj sily, o ktorom sme ani netušili.

„V tejto knihe nájdete nepríjemné skutočnosti, ktoré by sme si mali všetci uvedomiť a prijať ich, no dočítate sa aj o metódach a postupoch, ktoré vám pomôžu prekonať akúkoľvek prekážku, akej čelíte, a stať sa najlepšou verziou samých seba,“ dodáva David Goggins.

DAVID GOGGINS je člen elitných jednotiek SEALs amerického námorníctva vo výslužbe a jediný príslušník amerických ozbrojených síl, ktorý úspešne absolvoval výcvik SEALs, ľahkej pechoty Army Rangers aj taktických jednotiek vzdušných síl Air Force Tactical Air Controller. Zúčastnil sa na viac ako sedemdesiatich ultradištančných pretekoch, v ktorých sa umiestnil zväčša medzi prvou päticou. Okrem toho držal svetový rekord za štyritisíctridsať zhybov, ktoré mu trvali sedemnásť hodín. Je vyhľadávaným rečníkom, precestoval celý svet a predstavuje svoju filozofiu, ako ovládnuť myseľ. Ak nereční, pracuje ako záchranár na pohotovosti a v lete ako požiarnik v Britskej Kolumbii.