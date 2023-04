Zelené kolobežky sú späť, minulý rok ušetrili kyslík od 3 800 slovenských stromov

V roku 2022 vďaka jazdám na kolobežke Slovensko ušetrilo viac ako 80-tisíc kilogramov emisií CO2.

Koncom minulého roka spoločnosť Bolt uskutočnila prieskum v 17 krajinách z 25, kde jej kolobežky pôsobia. Cieľom bolo jednak zistiť, koľko ľudí ich využíva ako tzv. dopravný prostriedok poslednej míle a zároveň aj spočítať, koľko emisií sa vďaka nim podarilo ušetriť. Slováci presne kopírujú priemer všetkých oslovených trhov, keďže 38 % z nich používalo v roku 2022 zelené kolobežky na to, aby sa čo najpohodlnejšie dopravili k stanovištiam verejnej dopravy, čiže k zastávkam MHD alebo na vlakové či autobusové stanice. Najviac sa kolobežky takto využívali v Nórsku (45,9 %), Nemecku (45,7 %) a v Česku (43 %). „Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie meria viac ako 30 % ciest autom v Európe menej ako 3 km a až polovica menej ako 5 km. To znamená, že existuje obrovský potenciál prechodu ľudí zo súkromných áut na zdieľanú mobilitu, a tým sa mestá stanú menej preplnenými, hlučnými a znečistenými. Teší nás, že si to ľudia čoraz viac uvedomujú a že k prechodu k lepším mestám smerujú aj vďaka nám,“ hovorí Peter Mesarč, nový country manager pre kolobežky Bolt na Slovensku.

Bolt tiež spočítal emisie, ktoré vďaka jazdám na kolobežkách používatelia aplikácie ušetrili. V 17 krajinách, kde sa prieskum konal, je to viac ako 2,4 milióna kg CO2, čo zodpovedá napríklad až 2600 spiatočným letom z Paríža do New Yorku. Čísla za Slovensko sú rovnako zaujímavé. Jazdy na zelených kolobežkách Bolt ušetrili vyše 80 000 kilogramov emisií, čo sa rovná ekologickej stope 614 000 plastových tašiek. Vďaka týmto zdieľaným prostriedkom mikromobility Slováci ušetrili kyslík od zhruba 3800 stromov, čo predstavuje les o rozlohe siedmich futbalových štadiónov. Znamená to tiež, že Slováci nahradili vyše 666-tisíc kilometrov jázd autom jazdami na kolobežke.

Momentálne na Slovensku štartuje sezóna kolobežiek v piatich mestách, konkrétne v Bratislave, Nitre, Trnave, Trenčíne a v Piešťanoch. V ostatných mestách je prevádzka dočasne pozastavená z rôznych dôvodov, ktoré sa mesto od mesta líšia. Používatelia sa môžu voziť na štvrtej generácii kolobežiek, ktorá disponuje vymeniteľnou batériou a je 100 % recyklovateľná s očakávanou životnosťou 60 mesiacov. Dôraz sa opäť kladie aj na bezpečnosť používateľov kolobežiek, otestovať v praxi si budú môcť najnovšie funkcie ako prevencia jazdenia vo dvojici, kedy kolobežka sama vyhodnotí, ak sa na nej vezie viac ako jedna osoba a zablokuje sa. Aplikácia sa tiež zameriava na prevenciu jazdenia pod vplyvom alkoholu a tiež proti brzdeniu šmykom. „Všetky tieto funkcie sú súčasťou nášho širšieho bezpečnostného záväzku, ktorý má za cieľ výraznejšiu spoluprácu s mestami, sprísnenie kontroly jazdcov na kolobežke a ich výraznejšiu edukáciu, ako aj zachovanie verejného priestoru pre zraniteľné skupiny,“ dopĺňa P. Mesarč. Zásady bezpečnej jazdy pripomína aplikácia Bolt pravidelne svojim používateľom či už priamo počas jej používania, alebo na sociálnych sieťach