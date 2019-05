Zelení po eurovoľbách hovoria o zelenej vlne, ktorá zasiahla Európu

Ska Kellerová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 27. mája (TASR) - Prvé oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu potešili európske ekologické strany a hnutia: v novom europarlamente budú mať zelení najväčšie zastúpenie v dejinách EÚ.Podľa čiastkových výsledkov by frakcia Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA) mala získať približne 67 mandátov v 751-člennom zákonodarnom zbore EÚ. Doposiaľ mala 52 kresiel.Predsedníčka skupiny zelených v EP, nemecká europoslankyňa Ska Kellerová v tejto súvislosti vyhlásila, že sa celou Európou prehnala "zelená vlna".Zelení zabodovali v Nemecku, vo Francúzsku, v Rakúsku, Írsku, Holandsku, Belgicku, v Spojenom kráľovstve, Dánsku či vo Fínsku.uviedla Kellerová v správe pre médiá. Zelení budú podľa nej v nadchádzajúcich rokoch budú hrať "čoraz dôležitejšiu úlohu" pri formovaní politickej diskusie v celej Európe.Podpredseda frakcie EFA, holandský europoslanec Bas Eickhout vyhlásil, že európski voliči zaviazali zelených k presadeniu potrebných zmien.upozornil. Podľa jeho vyjadrenia nastal čas, aby EÚ vynaložila všetko úsilie na zaistenie udržateľnej budúcnosti. Spolupredseda EFA, belgický europoslanec Philippe Lamberts vyhlásil, že zelení budú "hlasným a jasným" protipólom všetkých nacionalistických a krajne pravicových síl v europarlamente. Vyzvú aj ďalšie pokrokové sily, aby sa postavili proti tým, ktorí sa snažia šíriť strach a rozdeľovať Európanov.Belgická televízna stanica RTBF v tejto súvislosti pripomenula, že posilnení zelení by sa mohli ocitnúť v postavení povestného "jazýčka na váhach". Mohli by mať pritom vplyv aj na zloženie budúcej Európskej komisie a voľbu jej nového predsedu, ak ani európski ľudovci (EPP) a socialisti (S&D) nedokážu získať absolútnu väčšinu v EP.(spravodajca TASR Jaromír Novak)