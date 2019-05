Zelenského strana Sluha národa sa hlási k libertarianizmu

Volodymyr Zelenskyj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 23. mája (TASR) - Politická strana Sluha národa, za ktorú v nedávnych prezidentských voľbách kandidoval Volodymyr Zelenskyj, si za svoju ideológiu vybrala libertarianizmus. Podľa portálu ruského denníka Novaja gazeta to uviedol Zelenského predstaviteľ v parlamente Ruslan Stefančuk.Vysvetlil, že strana považuje za svoje základné poslanie prelomiť existujúci systém a prísť s novým modelom ekonomiky, kde štát poskytuje servisné služby, navrhuje ich inú kvalitu, umožňuje a podporuje aktivity súkromného sektora vo všetkých oblastiach a poskytuje im právnu ochranu.Politická strana Sluha národa bola na Ukrajine zaregistrovaná v decembri roku 2017. Spočiatku sa volala Strana rozhodných zmien, ale neskôr dostala názov Sluha národa; podľa rovnomenného televízneho seriálu, v ktorom hral Zelenskyj hlavnú rolu - prezidenta.V januári tohto roku strana Sluha národa navrhla Zelenského ako svojho kandidáta v prezidentských voľbách. Zelenskyj v nich bol úspešný, keďže vyhral prvé i rozhodujú druhé kolo, v ktorom porazil vtedajšieho prezidenta Petra Porošenka. Svoj hlas Zelenskému v druhom kole volieb odovzdalo 73,2 percenta voličov.Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky by stranu Sluha národa volilo okolo 43 percent ukrajinských voličov.Zelenskyj po svojom nástupe do funkcie podpísal výnos o rozpustení súčasného parlamentu a vypísal predčasné voľby, ktoré sa na Ukrajine budú konať 21. júla. Tento výnos nadobudol platnosť dnešným dňom.Končiacemu parlamentu predložil v stredu balík zákonov, medzi ktorými boli aj zmeny v zákone o voľbách a o verejnom obstarávaní. Poslanci však neschválili zaradenie týchto zákonov do rokovania mimoriadnej schôdze, ktorá bola následne ukončená.Zelenskyj na margo tejto situácie vyhlásil, že poslanci odmietli jeho návrhy, pretože "dúfajú, že sa do Najvyššej rady opäť dostanú za peniaze a misu šošovice" pre voličov.Nový ukrajinský prezident navrhoval, aby sa na Ukrajine pri voľbách prestal uplatňovať väčšinový systém a aby sa hranica pre vstup politických strán do parlamentu znížila z piatich na tri percentá,