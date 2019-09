Zelenskyj a Lavrov mali krátky rozhovor na recepcii podávanej Trumpom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 25. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov absolvovali v New Yorku krátke stretnutie, pričom diskutovali. Agentúru Interfax o tom informoval nemenovaný diplomatický zdroj.Stretnutie sa uskutočnilo počas recepcie, ktorú na počesť účastníkov 74. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN usporiadal prezident USA Donald Trump.Zelenskyj vystúpi vo všeobecnej rozprave 74. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v stredu (popoludní SELČ).Ruský minister zahraničných vecí, ktorý je vedúcim ruskej delegácie na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN, bude mať príhovor 27. septembra, dodala agentúra TASS.Vzťahy medzi Moskvou a Kyjevom sa zhoršili po anexii Krymu Ruskom v roku 2014 a po vyhlásení dvoch odštiepeneckých ľudových republík na východnej Ukrajiny. Konflikt sa vyostril aj vlani v novembri po zajatí ukrajinských lodí a námorníkov v Kerčskom prielive.Po zvolení Zelenského za prezidenta Ukrajiny však došlo k zmierneniu napätia, v rámci čoho sa začiatkom septembra uskutočnila výmena zajatcov. Zelenského cieľom - ako to sám deklaroval aj počas predvolebnej kampane - je ukončenie bojov na východe Ukrajiny, kde armáda od roku 2014 bojuje proti separatistom podporovaným Ruskom. Konflikt si doposiaľ vyžiadal viac ako 13.000 obetí na životoch.