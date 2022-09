Zelenskyj a Trussová sa zhovárali aj o opatreniach na zastavenie financovania vojnovej mašinérie Putina

7.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj telefonoval s novou britskou premiérkou Liz Trussovou , ktorej zagratuloval k menovaniu do úradu.Predsedníčka britskej vlády mu v rozhovore potvrdila jej podporu a uviedla, že Ukrajina sa môže spoľahnúť na pomoc Spojeného kráľovstva. Informuje o tom denník The Guardian s odvolaním sa na vyhlásenie Downing Street.Politici sa zhovárali o posilnení svetovej bezpečnosti a opatreniach na zastavenie financovania vojnovej mašinérie ruského prezidenta Vladimira Putina , uvádza sa vo vyhlásení. Lídri zároveň odsúdili jeho vydieranie energiami a britská premiérka zdôraznila dôležitosť budovania energetickej nezávislosti Spojeného kráľovstva a jeho spojencov.Zelenskyj, ktorý bol prvým svetovým lídrom, s ktorým Trussová volala po jej nástupe do úradu, okrem iného političku pozval na návštevu Ukrajiny.