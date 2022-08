Zelenskyj by zavrel všetkých Rusov doma, nech znášajú dôsledky za Putinove činy a volá po sprísnení stále slabých sankcií

Mali by sa vrátiť späť do Ruska

Krajiny EÚ by im nemali vydávať víza

9.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je presvedčený, že jediný spôsob, ako odradiť Rusko od túžby zmocniť sa cudzích území, je zakázať Rusom návštevu západných krajín. Uviedol to v rozhovore pre Washington Post.„Najdôležitejšie sankcie sú zatvorené hranice. Nechajte ich žiť vo vlastnom svete, kým nezmenia svoje zmýšľanie,“ vyhlásil Zelenskyj.Dodal, že doteraz uvalené sankcie na Rusko sú „slabé“ v porovnaní s totálnym uzavretím hraníc pre ruských občanov na najmenej jeden rok a úplným embargom na nákup ruských energií.Washington Post pripomína, že ruské aerolinky majú zakázané lietať nad väčšinou Európy a Severnej Ameriky, čo Rusom komplikuje cestovanie do zahraničia.Neexistuje však zákaz v podobe, v akej ho navrhuje Zelenskyj. Ruskí občania stále môžu slobodne žiadať o víza a, napríklad, i cestovať do USA.Autor článku zároveň píše, že niektorí kritici tvrdia, že takýto zákaz bude nespravodlivý voči tým, ktorí opustili Rusko pre nesúhlas s Putinovým režimom a jeho rozhodnutím zaútočiť na Ukrajinu.Washington Post však pokračuje, že Zelenskyj sa domnieva, že všetci Rusi bez výnimky by sa mali vrátiť do Ruska, zostať tam a mali by niesť zodpovednosť za Putinove činy, pretože ho zvolili a nebojujú proti jeho režimu.Zelenského podporuje i estónska premiérka Kaja Kallasová , ktorá vyzvala krajiny Európskej únie, aby prestali vydávať turistické víza Rusom.„Je čas zastaviť turizmus z Ruska. Prestaňte vydávať Rusom turistické víza. Návšteva Európy je privilégium, nie ľudské právo,“ napísala na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.