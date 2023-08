Zelenskyj dúfa v izraelský model bezpečnostných záruk od USA, mali by zahŕňať štít aj meč

28.8.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dúfa, že jeho krajina dostane od Spojených štátov bezpečnostné záruky podobné tým, ktoré má Izrael. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Zelenskyj v rozhovore pre ukrajinské médiá povedal, že bezpečnostné záruky zahŕňajú štít aj meč. Takéto záruky by podľa neho získali v rámci procesu vstupu Ukrajiny do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) , ale posilnili by ich prostredníctvom bilaterálnej dohody so Spojenými štátmi.„Pravdepodobne budeme mať so Spojenými štátmi podobný model, ako je izraelský, kde sú zbrane, technológie, výcvik, financie atď. Niečo podobné ako má Izrael, ale my máme iného nepriateľa,“ opísal Zelenskyj s tým, že takáto dohoda by nezávisela od toho, kto je v Bielom dome, pretože by ju schválil Kongres.USA a Izrael podpísali od založenia štátu Izrael viacero bezpečnostných dohôd a Spojené štáty krajine garantujú tzv. kvalitatívnu vojenskú výhodu v porovnaní s ostatnými silami v regióne.