Zelenskyj má pre Donbas plán B, zatiaľ ho však nezverejní

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 2. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že na riešenie situácie na východe Ukrajiny má aj "plán B", ale jeho podstatu a detaily zatiaľ nezverejní.Podľa agentúry Interfax to Zelenskyj uviedol v rozhovore pre novinárov z redakcií denníkov a týždenníkov Der Spiegel, Le Monde, Time a Gazeta Wyborcza.Zelenskyj podľa nich vyhlásil, že o svojom "pláne B" nechce teraz hovoriť, keďže podľa svojich vlastných slov. Ubezpečil však, že plán B skutočne existuje, pričom "nespočíva v tom, aby všetko bolo tak, ako je to teraz".V odpovedi na otázku, či nemá obavy, že sa 9. decembra počas summitu normandskej štvorky v Paríži ocitne zoči-voči ruskej strane, Zelenskyj uviedol, že je človekom, ktorývyhlásil Zelenskyj na margo svojich očakávaní.Upozornil však, že ak v prvej polhodine rokovaní na normandskom summite pobadá nedostatok podpory Ukrajine zo strany Západu, oznámi to aj verejne.Summit normandskej štvorky sa bude konať 9. decembra v Paríži. Zelenskyj v novembri avizoval, že ako tému na ňom chce predostrieť otázku o konkrétnych termínoch skončenia vojny v Donbase.Zahraničnopolitický poradca šéfa Kremľa Jurij Ušakov minulý týždeň oznámil, že počas summitu v Paríži sa zrejme uskutoční aj bilaterálne stretnutie prezidentov Ruska a Ukrajiny Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského.V spomínanom interview pre západné médiá Zelenskyj tiež vyhlásil, že nikdy nerozpúta vojnu v Donbase, pretože by to mohlo viesť až k "totálnej vojne" v Európe.Uviedol, že výzvy na navrátenie dočasne okupovaných území Ukrajiny iniciujú ľudia, ktorí predtým boli na Ukrajine pri moci. Spresnil, že tieto ich snahy uňho i u politikov v zahraničí vyvolávajú údiv.Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Jeho cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny.Normandský formát vznikol v júni 2014, keď sa pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii stretli vtedajší ukrajinský prezident Petro Porošenko, šéf Kremľa Vladimir Putin, vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Táto štvorica politikov po prvý raz diskutovala o spôsoboch vyriešenia konfliktu na Ukrajine.