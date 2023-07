Zelenskyj nazval Putina „slabochom“, vzburu wagnerovcov údajne podporovala až polovica Ruska

Putin čelil najväčšiemu ohrozeniu autority

3.7.2023 (SITA.sk) - Odozva ruského vodcu Vladimira Putina na nedávnu vzburu Wagnerovej skupiny pod vedením Jevgenija Prigožina bola „slabá“ a šéf Kremľa stráca kontrolu nad ruským národom. V exkluzívnom rozhovore pre spravodajskú televíziu CNN to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Putin minulý mesiac čelil najväčšiemu ohrozeniu svojej autority za ostatné dve desaťročia, keď šéf spomenutej polovojenskej skupiny Prigožin spustil krátkodobú vzburu.Počas nej si nárokoval kontrolu nad vojenskými zariadeniami vo dvoch ruských mestách a postupoval smerom k Moskve, no neskôr po intervencii samozvaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka súhlasil s ukončením vzbury.„Vidíme Putinovu odozvu. Bolo to slabé,“ povedal Zelenskyj pre CNN počas víkendovej návštevy Odesy. „Vidíme, že neovláda všetko. To, ako sa Wagnerovci stiahli hlboko do Ruska a zabrali určité regióny, ukázalo, aké ľahké je urobiť to. Putin nemá kontrolu nad situáciou v regiónoch. Celá tá vertikála moci, ktorú mal, sa len rozpadá,“ dodal Zelenskyj.Niektorí Rusi fandili žoldnierom z Wagnerovej skupiny, keď Prigožin viedol bezprecedentnú vzburu.Video geolokalizované a overené CNN zobrazuje davy jasajúcich ľudí vo chvíli, keď vozidlo šéfa skupiny 24. júna odchádzalo z mesta Rostov nad Donom na juhu Ruska. Zelenskyj povedal, že správy ukrajinských tajných služieb potvrdili, že Kremeľ vyhodnocoval mieru podpory Prigožinovi.Údajne až polovica Ruska podporovala mecenáša wagnerovcov a vzburu polovojenskej skupiny.Kyjev sa momentálne usiluje o znovuzískanie území na juhu a východe Ukrajiny. Zelenskyj povedal, že konečným cieľom je oslobodiť Ruskom anektovaný polostrov Krym.„Nevieme si predstaviť Ukrajinu bez Krymu. Kým je Krym pod ruskou okupáciou, znamená to len jedno - vojna sa ešte neskončila,“ podotkol a zdôraznil, že mier bez Krymu nebude znamenať víťazstvo.V súvislosti s protiofenzívou Zelenskyj priznal ťažkosti na bojisku, ale hovorí, že Ukrajina „napreduje“. „Minulý týždeň bol v prvej línii ťažký. Ale robíme pokroky. Ideme vpred, krok za krokom! Ďakujem všetkým, ktorí bránia Ukrajinu, a všetkým, ktorí vedú túto vojnu k víťazstvu Ukrajiny,“ zakončil Zelenskyj.