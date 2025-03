Zelenskyj nie je schopný obliecť si oblek štátnika, tvrdí bývalý šéf českej diplomacie

Stelesňoval odvážneho bojovníka

Nahral nepriateľovi

8.3.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nemá na to, aby nosil oblek ako svetoví štátnici. Tvrdí to dlhoročný diplomat a bývalý český minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek . Podľa neho Zelenskyj splnil úlohu bojovníka, ale nie je schopný byť politikom, ktorý nájde diplomatické riešenie.„Zelenskyj stelesňoval odvážneho politika, ktorý stál v čele krajiny a vzdoroval ruskej agresii. Ale zároveň to chcelo, aby spolu s tým sa stal aj štátnikom a politikom, ktorý bude schopný hľadať riešenia,“ uviedol Zaorálek v relácii TERAZ TAKTO na webe pluska.sk.Vraví, že sa zhováral s mnohými Ukrajincami, ktorí majú obavy, že Zelenskyj nie je schopný byť štátnikom, ktorý nájde diplomatické riešenie a bude ochotný pristúpiť na nejaké kompromisy.„Prezlečenie sa do obleku by znamenalo, že na seba prebral aj tú druhú rolu, toho kto vie, že vojenské riešenie samo o sebe nestačí. Na vojenskom poli sa Rusko poraziť nedá. Treba to vybojovať diplomaticky,” konštatuje Zaorálek.Podľa neho oblečenie symbolizuje, že Zelenskému sa nedarí prejsť do pozície štátnika a politika. Tvrdí, že to ukázal pri nedávnej slovnej prestrelke v Bielom dome.„Politik toto nesmie urobiť. Nesmie takto nahrať svojmu nepriateľovi. Mnohí komentovali, že v Kremli si Vladimir Putin otvoril šampanské. To bolo úplne zlé,“ podotkol Zaorálek.