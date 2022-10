Zelenskyj obvinil Červený kríž z nečinnosti a vyzýva ich, aby išli na misiu do väznice v Olenivke (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Väznica v Olenivke je pod kontrolou Ruskom podporovaných orgánov v Doneckej oblasti od roku 2014 a podmienky sú tam údajne mimoriadne zlé. V septembri sa Červený kríž pokúsil zabezpečiť prístup tam, ale ruské úrady mu to podľa jeho slov zamietli.





14.10.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinskí predstavitelia vyzvali Červený kríž, aby vykonal misiu vo väznici v Olenivke , kde Rusko zadržiava vojnových zajatcov.Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak vyzval Medzinárodný výbor Červeného kríža , aby do väzenského tábora v okupovanej Doneckej oblasti prišiel do troch dní. Podľa jeho slov nemožno strácať čas a Ukrajina pomôže misii rôznymi spôsobmi.Prezident Zelenskyj zas obvinil Červený kríž z nečinnosti a povedal, že ide o „povinnosti, predovšetkým morálnej povahy“. Ako vo svojom nočnom prejave navrhol, misiu by bolo možné zorganizovať podobne ako v prípade Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktorá v auguste navštívila Záporožskú jadrovú elektráreň. Informuje o tom spravodajský portál BBC.