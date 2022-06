Zelenskyj ocenil nové sankcie EÚ. Rusko zostane na okraji svetovej ekonomiky, povedal (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

1.6.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinská armáda napreduje v Chersonskej a Charkovskej oblasti a blokuje ruské sily v okolí mesta Zaporižžia. Ako referuje spravodajský web CNN, v utorok večer to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj „Naši obrancovia preukazujú mimoriadnu statočnosť napriek skutočnosti, že Rusko má podstatnú prevahu v sile a zbraniach," povedal Zelenskyj. „Chceme, aby boli všetci naši ľudia oslobodení, ale musíme to robiť opatrne," dodal.Zelenskyj tiež ocenil nový sankčný balík Európskej únie týkajúci sa embarga na dovoz ruskej ropy, pozastavenia kanálov ruskej propagandy a odpojenia ruskej banky Sberbank od medzinárodného platobného systému SWIFT.„Som vďačný každému, kto prispel k tejto dohode. Rusko zostane na okraji svetovej ekonomiky. Nebude schopné sa prispôsobiť a to znamená, že prehrá," povedal Zelenskyj.