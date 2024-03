Zelenskyj odmietol pápežovo „virtuálne mediátorstvo“ na diaľku

Kritika voči výrokom pápeža

Na kapituláciu nemyslia

11.3.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol výzvu pápeža Františka na rozhovory s Ruskom pod „bielou vlajkou“, pričom to označil ako „virtuálne mediátorstvo“ na diaľku. Ako referuje web The Guardian, ukrajinský prezident sa priamo nezmienil o pontifikovi alebo jeho vyhláseniach, ale spomenul náboženské osobnosti, ktoré pomáhajú na Ukrajine.„Podporujú nás modlitbou, diskusiou a skutkami. Toto je skutočne cirkev s ľuďmi,“ povedal Zelenskyj.„Nie 2 500 kilometrov ďaleko, niekde nejaké virtuálne mediátorstvo medzi niekým, kto chce žiť, a niekým, kto vás chce zničiť.“Pápež František bol kritizovaný za to, že Ukrajina by mala mať „odvahu bielej vlajky“ na vyjednávania o ukončení vojny s Ruskom. Viacerí politici a ďalší predstavitelia v Európe to okomentovali s pobúrením. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba napísal: „Naša vlajka je žlto-modrá. Toto je vlajka, podľa ktorej žijeme, umierame a víťazíme. Nikdy nevyvesíme žiadne iné vlajky.“Hovorca Vatikánu Matteo Bruni neskôr spresnil, že pápež podporil „zastavenie bojov a prímerie dosiahnuté s odvahou vyjednávať" a nie otvorenú ukrajinskú kapituláciu. V rozhovore pre švajčiarsku vysielaciu spoločnosť RSI František vyhlásil, že „vyjednávania nikdy nie sú kapituláciou“.Hlava Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi Sviatoslav Ševčuk v nedeľu povedal, že Ukrajinci nemyslia na kapituláciu.„Ukrajina je zranená, ale nepremožená! Ukrajina je vyčerpaná, ale stojí a vydrží. Verte mi, nikomu nikdy nenapadne vzdať sa,“ povedal Ševčuk na stretnutí s Ukrajincami v New Yorku.