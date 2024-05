Zelenskyj plánuje vycestovať do Francúzska pri príležitosti výročia vylodenia spojencov v Normandii

23.5.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa plánuje o dva týždne zúčastniť vo Francúzsku na pripomienke 80. výročia vylodenia spojencov v Normandii, ktoré otvorilo druhý front v druhej svetovej vojne. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na Politico.Dve osoby oboznámené s plánmi Zelenského uviedli, že ukrajinský líder využije túto cestu na výzvu, ako to urobil v nedávnych rozhovoroch, na väčšiu vojenskú podporu zo Západu a požiada NATO o zostrelenie ruských rakiet, ako to USA a Veľká Británia spravili, keď Irán zaútočil na Izrael. Zelenskyj bude tiež požadovať, aby sa USA a európske krajiny zmocnili ruských aktív, aby pomohli financovať obranu Ukrajiny a prípadnú rekonštrukciu.„Rozvrh ukrajinského prezidenta sa môže vždy zmeniť,“ zdôraznili obidva zdroje webu Politico, ktorý poznamenáva, že Zelenského plány sú obzvlášť pozoruhodné, pretože nedávno zrušil zahraničné cesty, keď Rusko spustilo rozsiahlu ofenzívu v Charkovskej oblasti.„Ukrajina tiež zúfalo potrebuje neustálu podporu a globálnu pozornosť a cesta by mu poskytla čas so svetovými lídrami, vrátane prezidenta Joea Bidena , aby mohol obhajovať svoju krajinu,“ napísal web Politico.