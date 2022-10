Zelenskyj podpísal dekrét podporujúci suverenitu Japonska nad spornými Kurilskými ostrovmi (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.10.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal dekrét podporujúci suverenitu Japonska nad Kurilskými ostrovmi v Ochotskom mori. Vo večernom videoprejave uviedol, že tak učinil v nadväznosti na kroky prijaté ukrajinským parlamentom, ktorý potvrdil „rešpektovanie suverenity a územnej celistvosti Japonska“ vrátane sporných ostrovov.„Rusko nemá žiadne právo na tieto územia,“ povedal Zelenskyj.Uvedené súostrovie v roku 1945 anektoval Sovietsky zväz, no Japonsko si ho stále nárokuje. Rusko v marci prerušilo rozhovory o mierovej zmluve s Japonskom o Kurilských ostrovoch a rozhodlo sa odstúpiť od spoločných ekonomických projektov v rámci odvety za sankcie Tokia pre ruskú inváziu na Ukrajinu.Obe krajiny nikdy nepodpísali mierovú zmluvu, ktorá by formálne ukončila nepriateľstvo počas druhej svetovej vojny, a to z dôvodu sporu o Ruskom kontrolované ostrovy severne od Hokkaida, ktoré Moskva na konci vojny obsadila.