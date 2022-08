Zelenskyj pohrozil Rusku a stanovil hranicu, za ktorou sú akékoľvek rokovania nemožné (video)

Vykonštruovaný proces

Už nebudú žiadne rozhovory

22.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pohrozil Rusku, že ak uskutoční pripravovaný súd so zajatými obrancami Ukrajiny v meste Mariupoľ , bude to hranica, za ktorou už nebudú žiadne rozhovory s Ruskom.V uplynulých dňoch sa objavili správy, že ruské sily plánujú 24. augusta v Deň nezávislosti Ukrajiny „predstaviť proces“ s obrancami Azovstaľu.Okupanti na tento účel urgentne prerábajú zachované priestory mariupoľskej filharmónie. Na javisku inštalujú železné klietky, v ktorých budú držať zajatých ukrajinských vojakov.Aby Rusi tejto akcii dodali zdanie „legitímnosti“, pripravujú na vystúpenie špeciálne vyškolených „svedkov“ a plánujú pozvať zástupcov ruských „médií“.„Ak sa tento opovrhnutiahodný súd uskutoční, ak sa naši ľudia dostanú do týchto miest v rozpore so všetkými dohodami a medzinárodnými pravidlami, toto bude hranica, za ktorou sú akékoľvek rokovania nemožné. Rusko sa odpojí od rokovaní. Už nebudú žiadne rozhovory. Naša krajina povedala všetko,“ uviedol Zelenskyj v nočnom príhovore k národu.Hlavné spravodajské riaditeľstvo ministerstva obrany (GUR) na Telegrame minulý týždeň informovalo, že Rusko by dokonca mohlo uskutočniť raketový útok na miesto počas falošného súdneho procesu a pokúsiť sa zvaliť vinu na Ukrajinu.