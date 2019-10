Zelenskyj poprel, že by sa ho Trump snažil vydierať

Na archívnej snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Kyjev 10. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že v jeho telefonickej konverzácii s prezidentom USA Donaldom Trumpom, ktorá prispela k začatiu vyšetrovania šéfa Bieleho domu kongresmanmi, sa neobjavilo "žiadne vydieranie".Zelenskyj v reakcii na otázky agentúry Associated Press (AP) priblížil, že až po telefonickom rozhovore z 25. júla sa dozvedel, že Spojené štáty zablokovali Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote stámiliónov dolárov.povedal Zelenskyj. Podľa vlastných slov sa nazdával, že telefonát s Trumpom povedie k osobnému stretnutiu s americkým lídrom, pričom si želá, aby Trump prišiel na návštevu Ukrajiny.Zelenskyj uviedol, že "kľúčovou otázkou" bolo preňho snažiť sa presvedčiť Biely dom, abyo Ukrajine ako skorumpovanej a nedôveryhodnej krajine. S Trumpom mal niekoľko telefonátov, po opakovaných otázkach o vzťahu s ním však dodal:, nielen s USA.Trump v tomto telefonáte požiadal Zelenského o vyšetrovanie svojho demokratického rivala Joea Bidena a jeho syna Huntera Bidena, ktorý bol členom správnej rady ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Burisma, s ktorou sa spájali korupčné praktiky.Demokrati v americkom Kongrese sa domnievajú, že Trump pozastavil pomoc pre Ukrajinu, aby to mohol využiť pri nátlaku na Kyjev. Trumpove údajné snahy o diskreditáciu Bidena, jeho možného súpera v budúcoročných prezidentských voľbách, motivovali demokratov, aby v Kongrese iniciovali proces, ktorý by mohol viesť k ústavnej žalobe na prezidenta (impeachmentu). Trump tieto snahy opakovane spochybnil.Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, ktorý telefonát Trumpa so Zelenským 25. júla počúval, v stredu vyhlásil, že pre šéfa Bieleho domu bolo "úplne náležité" žiadať ukrajinského lídra o vyšetrovanie korupcie v jeho krajine.povedal Pompeo v rozhovore pre televíziu PBS.