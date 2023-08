Zelenskyj považuje protiofenzívu za náročnú, ale Rusko vraj môže ukončiť vojnu rýchlejšie a bez obetí

9.8.2023 (SITA.sk) - Prezident Volodymyr Zelenskyj považuje ukrajinskú protiofenzívu za „náročnú“, no pozitívne podľa neho je, že iniciatíva je teraz na strane Ukrajiny. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.„Protiofenzíva je zložitá. Pravdepodobne je pomalšia, než by si ktokoľvek želal," vyjadril sa Zelenskyj v rozhovore pre latinskoamerické médiá.Zdôraznil, že protiofenzíva „je, keď armáda postupuje a nestiahne sa späť. A to je dôležité pozitívum. Iniciatíva je v rukách Ukrajiny". „Je veľmi ťažké bojovať tak dlho. Je veľmi ťažké, keď máte nedostatok tej či onej zbrane. To všetko je veľmi ťažké, pretože je to vojna. Ja len viem, že je to ťažké pre nás, ale určite viem, že pre Rusov je to ťažšie. V našich očiach je únava a v ich očiach je strach," pokračoval ďalej ukrajinský prezident.Rusko podľa neho, na rozdiel od Ukrajiny, môže túto vojnu naozaj ukončiť rýchlejšie, bez zbytočných obetí. „To znamená odísť z nášho územia. Pretože Ukrajina nebude pokračovať vo vojne na území Ruskej federácie. To nikdy nebolo naším cieľom. My deokupujeme naše územie. A to je ten rozdiel. Oni majú kam odísť, my nie," vysvetlil.