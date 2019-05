Zelenskyj predložil parlamentu návrh zákona o impeachmente prezidenta

Volodymyr Zelenskyj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 29. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predložil v stredu do parlamentu návrh zákona o impeachmente hlavy štátu. Informoval o tom Zelenského predstaviteľ v parlamente Ruslan Stefančuk.citovala Stefančuka agentúra Ukrinform.Zelenskyj nastúpil do úradu 20. mája. Počas predvolebnej kampane vyhlasoval, že ak voľby vyhrá, predloží do parlamentu návrhy zákonov o impeachmente prezidenta, ale aj o zrušení imunity hlavy štátu, poslancov parlamentu i sudcov. Tiež vyhlásil, že z politiky odíde, ak občanov ako prezident sklame.