Zelenskyj predstavil 10-bodový mierový plán na ukončenie vojny na Ukrajine (video)

15.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa prostredníctvom videospojenia prihovoril svetovým lídrom na summite krajín G20 na indonézskom Bali.Predstavil im 10-bodový mierový plán na ukončenie ruskej invázie na Ukrajinu. Vyplýva to z prepisu zverejneného ukrajinským veľvyslanectvom v Indonézii, na ktorý sa odvoláva spravodajský portál CNN.Plán podľa neho zahŕňa jadrovú bezpečnosť, potravinovú bezpečnosť, osobitný tribunál pre ruské vojnové zločiny a konečnú mierovú dohodu s Moskvou.Zelenskyj okrem iného vyzval politikov, aby použili všetku ich moc a primali Rusko, „aby upustilo jadrové hrozby", a zaviedli cenový strop na energie importované z Ruska.Tiež hovoril o nedávnom oslobodení mesta Cherson na juhu Ukrajiny a prirovnal to k bojom, ktoré viedli k porazeniu nacistického Nemecka počas druhej svetovej vojny. Vyzval aj na ukončenie ruského bombardovania energetickej infraštruktúry pred prichádzajúcou zimou.Zelenskyj počas svojho virtuálneho príhovoru navrhol výmenu väzňov s Ruskom spôsobom „všetci za všetkých". „Tisícky našich ľudí - vojakov aj civilistov - sú v ruskom zajatí. Brutálne ich mučia - je to masové týranie ... Po mene poznáme 11-tisíc detí, ktoré násilne deportovali do Ruska," povedal Zelenskyj.„K tomu pridajte stovky tisíc deportovaných dospelých a uvidíte, akú humanitárnu katastrofu spôsobila ruská vojna. Pridajte politických väzňov - ukrajinských občanov, ktorých držia v Rusku a na dočasne okupovaných územiach, najmä na Kryme. Musíme prepustiť všetkých týchto ľudí ... musíme sa spojiť v záujme jediného realistického modelu prepustenia väzňov - všetci za všetkých," pokračoval ukrajinský prezident.Na summite sa zúčastňuje aj Rusko, ktoré tam zastupuje minister zahraničia Sergej Lavrov . Viacero západných lídrov sa zaviazalo, že s ním nebudú mať žiaden kontakt.